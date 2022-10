VESA przedstawia specyfikację standardu DisplayPort 2.1. Główna nowość to poprawiona współpraca z interfejsami USB 4 i USB-C

Układ NVIDIA GeForce RTX 4090 to pod wieloma względami bardzo nowoczesny układ, jednak trudno zrozumieć, dlaczego producent zdecydował się na zastosowanie w nich mało przyszłościowego złącza DisplayPort 1.4a zamiast 2.0. Co więcej, dziś jednostka Ada Lovelace wypada pod tym względem jeszcze gorzej, bowiem organizacja VESA opublikowała właśnie specyfikację nowego standardu DisplayPort 2.1, który może być obsługiwany przez nadchodzące Radeony RX 7000.

DisplayPort 2.1 ma zastąpić standard 2.0 zachowując jednocześnie pełną kompatybilność wsteczną. Nowa specyfikacja zapewnia lepsze dopasowanie do portów USB 4 (PHY) oraz USB-C, ma umożliwić także stosowanie ponad 2-metrowych przewodów DP40 i ponad 1-metrowych kabli DP80 bez zmniejszania wydajności UHBR.

Co ważne, nie ma tu mowy o żadnej rewolucji. Warto od razu podkreślić, że DisplayPort 2.1 ma zastąpić standard 2.0 zachowując jednocześnie pełną kompatybilność wsteczną, co oznacza, że np. przewody DP 2.0 są już zgodne z DP 2.1. Główna zaleta nowego złącza to lepsza współpraca z portami USB 4 (PHY) oraz USB-C. Nowy DisplayPort ma zapewnić nawet 67% mniej artefaktów przy przesyle obrazu oraz oferować do 99% lepszą przepustowość za pomocą transportu pakietów tunelowania DP przy operacji Panel Relay.

Co więcej, nowa specyfikacja umożliwi stosowanie ponad 2-metrowych przewodów DP40 i ponad 1-metrowych kabli DP80 bez zmniejszania wydajności UHBR. Kable DP40 z certyfikatem VESA zapewnią szybkość łącza na poziomie 10 Gb/s (UHBR10), a DP40 z czterema liniami zapewnią już maksymalną przepustowość 40 Gb/s. Co więcej, kable DP80 obsłużą szybkość łącza UHBR20 (20 Gb/s), podczas gdy wersje z czterema liniami zagwarantują szybkość przesyłu danych do 80 Gb/s. W praktyce oznacza to obsługę obrazu 16K @ 60Hz, dwóch ekranów 4K @ 144 Hz lub trzech 4K @ 90 Hz, a więc nie ma tu zmian względem DP 2.0. Mamy nadzieję, że wszystkie nadchodzące karty graficzne z wyższej półki (być może także RTX 4090 Ti od NVIDII) będą obsługiwały nową wersję DisplayPort.

