AMD Radeon RX 8000 - architektura RDNA 4 skupi się na Ray Tracingu. Z kolei RDNA 5 ma być zbudowane od podstaw

Ostatnio z sieci napływają nowe informacje na temat nadchodzących kart graficznych AMD Radeon RX 8000, które wykorzystają architekturę RDNA 4. Co ciekawe od pewnego czasu pojawiają się również wzmianki o starannie przygotowywanej architekturze RDNA 5. Teraz sprawdzony informator wjm47196, który od dłuższego czasu nie pojawiał się w zakątkach internetu, postanowił uchylić rąbka tajemnicy dotyczącej tego, co planuje amerykański producent.

Architektura RDNA 4 ma być jedynie odświeżeniem RDNA 3, które nie sprostało oczekiwaniom. AMD skupi się głównie na poprawie wydajności w Ray Tracingu. Jednocześnie producent planuje przeprojektowanie architektury RDNA 5 od podstaw.

Jak sugeruje wspomniany informator, architektura RDNA 4 ma być dosłownie "poprawką błędów RDNA 3". Patrząc na to, że najnowsze karty mają otrzymać tylko pamięci GDDR6, a najwyżej pozycjonowany model ma się w ogóle nie pojawić, można śmiało stwierdzić, że nie wróży to dobrze przyszłości AMD wobec działań konkurencji ze strony NVIDIA. Producent ma skupiać się głównie na poprawie wydajności w obliczeniach związanych z Ray Tracingiem. Choć może to rozczarować część czytelników, informator nie wspomina nic o poprawie efektywności energetycznej nadchodzących kart graficznych. Dodatkowo wydajność nadchodzących kart graficznych takich jak Radeon RX 8000 w standardowej rasteryzacji ma nie odbiegać znacząco od obecnie dostępnych modeli Radeon RX 7900 XT.

Architektura RDNA 5 ma rzekomo przynieść znaczący postęp, będąc dla działu kart graficznym tym, czym była architektura Zen dla procesorów Ryzen. Producent podobno skupił większość swoich specjalistów właśnie nad tym projektem, który podobno jest tworzony od podstaw. Istnieją również doniesienia o planowanym rebrandingu nazw dla kart graficznych i wszelkiego rodzaju układów GPU wraz z nadejściem nowej architektury. Co ciekawe z niedawno ujawnionych dokumentów Microsoft wynika, że układ SoC dla nowej konsoli Xbox ma wykorzystać właśnie tę architekturę. Natomiast w przypadku konsoli PlayStation 5 Pro, układy SoC "Viola" mają korzystać z rozwiązań z nadchodzącej i ulepszonej architektury RDNA 4.

Źródło: Chiphell (wjm47196), VideoCardz