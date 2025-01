Sony PlayStation 5 Pro - wiemy coraz więcej o nadchodzącej konsoli. Tom Henderson zdradza kolejne szczegóły

Po ostatnich doniesieniach właściwie stało się jasne, że najprawdopodobniej już pod koniec bieżącego roku będziemy mogli zapoznać się z nową konsolą Sony PlayStation 5 Pro. Czego możemy się po niej spodziewać? Na pewno wyższej wydajności, a także szeregu nowych i bardzo ciekawych technologii. Nieco więcej na temat specyfikacji urządzenia po raz kolejny zdradził właśnie Tom Henderson, który już wcześniej zasłynął z wiarygodnych przecieków.

Według Toma Hendersona konsola PlayStation 5 Pro będzie znacznie wydajniejsza od standardowej wersji PS5. Potwierdza się, że nowy układ GPU będzie korzystał z dobrodziejstw architektur RDNA 3 i RDNA 4.

Zacznijmy od procesora. Jak wiadomo już nie od dziś, na pokładzie PlayStation 5 Pro znajdzie się chip AMD Zen 2. Według informatora będzie rozpędzał się nie do 4,4 GHz, lecz do 3,85 GHz (w trybie "High CPU Frequency Mode"), co ma stanowić ok. 10% wzrost wydajności względem chipu z PS5. Kolejne wzrosty na pewno będą dotyczyć pamięci VRAM. Choć możemy spodziewać się modułów o pojemności 16 GB, to jednak ich przepustowość wzrośnie z 448 do 576 GB/s (wzrost o 28%). Ulepszony zostanie także układ ACV (audio), który ma działać z wyższą częstotliwością - dzięki temu wydajność bibliotek ACM wzrośnie o 35%.

PlayStation 5 PlayStation 5 Pro SoC Oberon Viola Litografia TSMC 7 nm / 6 nm TSMC 4 nm CPU AMD Zen 2

do 3,5 GHz AMD Zen 2

do 3,85 GHz GPU AMD RDNA 2

36 CU

2,23 GHz

~10 TFLOPS AMD RDNA 3 (RDNA 4 RT)

60 CU

~2,18 GHz

~33,5 TFLOPS Pamięć 16 GB GDDR6 256-bit

448 GB/s

14 Gbps 16 GB GDDR6 256-bit

576 GB/s

18 Gbps Data premiery Listopad 2020 r. Grudzień 2024 r. (?) MSRP 499 dolarów (z napędem) ?

Po raz kolejny potwierdza się, że najwięcej zmian znajdziemy w układzie GPU opartym na architekturze RDNA 3, który ma zaoferować 60 jednostek CU pracujących z taktowaniem do 2,18 GHz. W rezultacie wydajność w renderowaniu powinna być o 45% większa niż w PS5, ale to nie wszystko. Tom Henderson wspomina, że układ ten będzie korzystał z shaderów BVH8, co oznacza 8-poziomową hierarchię woluminów (PS5 ma GPU RDNA 2 z 4-poziomowymi shaderami BVH4). Funkcja ta ma zagwarantować nawet 4-krotnie wyższą wydajność w Ray Tracingu i kojarzona ma być z nadchodzącymi kartami graficznymi RDNA 4, co oznacza, że GPU w PS5 Pro będzie niejako hybrydą RDNA 3 i RDNA 4.

BVH8 is interesting, not only confirms PS5 Pro is using RDNA4's RT engine but also confirms RDNA4 doubles RT throughput per cycle, something which hasn't been mentioned in any open source patch yet! https://t.co/dht9fDWF79 — Kepler (@Kepler_L2) March 17, 2024

Co więcej, grafika ma zostać wyposażona w nową technologię upscalingu o nazwie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling), która w przyszłej wersji ma obsługiwać nawet rozdzielczość 8K. Ponadto mamy informacje o nowej, niestandardowej architekturze uczenia maszynowego czy układzie AI obsługującym 300 TOPS obliczeń 8-bitowych / 67 TFLOPS 16-bitowych obliczeń zmiennoprzecinkowych. Cały układ GPU ma natomiast cechować się mocą obliczeniową na poziomie 33,5 TFLOPS. Czego jeszcze możemy spodziewać się po nowej konsoli? Najprawdopodobniej całość zadebiutuje z dyskiem SSD o pojemności 1 TB i odłączanym dyskiem Blu-ray. Premiera powinna odbyć się jesienią tego roku.

Źródło: Insinder Gaming, @Kepler_L2