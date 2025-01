Sony PlayStation 5 Pro - specyfikacja konsoli została potwierdzona przez kolejne źródło. Szykuje się solidny wzrost wydajności

O konsoli Sony PlayStation 5 Pro słyszymy już od wielu miesięcy, natomiast od czasu do czasu pojawią się kolejne doniesienia na temat jej domniemanej specyfikacji. Potencjalne PlayStation 5 Pro może być bardzo atrakcyjne z punktu widzenia przyszłorocznej premiery GTA 6, które bez wątpienia będzie wyciskać ostatnie soki z obecnej generacji konsol. Ostatnio pojawiło się mnóstwo informacji o specyfikacji konsoli, a które pochodzą od Moore's Law is Dead. Choć wydawały się one po części nierealne, teraz zostały potwierdzone przez Toma Hendersona.

Tom Henderson potwierdza specyfikację konsoli Sony PlayStation 5 Pro, która ostatnio została ujawniona przez kanał Moore's Law is Dead. Szykuje się solidny wzrost wydajności, zwłaszcza z włączonym Ray Tracingiem.

Tom Henderson na łamach Insider-Gaming potwierdził specyfikację PlayStation 5 Pro, która wcześniej została ujawniona na kanale Moore's Law is Dead. Informacje mają pochodzić od źródeł bezpośrednio związanych z Sony oraz ich studiami. PlayStation 5 Pro będzie ponownie bazować na podzespołach AMD, tym razem jednak układ graficzny otrzyma 30 bloków WGP / 60 CU. Ilość pamięci nie ulegnie zmianie - nadal będzie to 16 GB typu GDDR6. Jeśli chodzi o wydajność, to PlayStation 5 Pro ma skupić się przede wszystkim na wzrostach w scenariuszach, gdzie włączony jest Ray Tracing. Choć brzmi to zaskakująco, Tom Henderson w swoich źródłach potwierdza, iż nowa wersja konsoli zaoferuje zwykle 2-3-krotny wzrost osiągów z RT, w skrajnych warunkach różnice będą nawet 4-krotne na korzyść PS5 Pro względem PS5. W standardowej rasteryzacji, konsola ma być do 45% wydajniejsza od dotychczasowego modelu.

PlayStation 5 PlayStation 5 Pro Układ SoC Niestandardowe APU AMD:

8 rdzeni Zen 2 (3,5 GHz)

GPU RDNA 2 z 36 blokami CU Niestandardowe APU AMD:

8 rdzeni Zen 2 (4,4 GHz)

GPU (RDNA 3.5?) z 60 blokami CU Pamięć 16 GB GDDR6 16 GB GDDR6 Układ AI - AI Accelerator:

300 TOPS 8-bit computation

67 TFLOPS FP16 Skalowanie AI - PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) Wydajność w rasteryzacji względem PS5 - Do 45% wydajniejsze Wydajność w Ray Tracingu względem PS5 - 2-3-krotnie wydajniejsze

W skrajnych przypadkach 4x Moc obliczeniowa FP32 10,28 TFLOPS 33 TFLOPS Premiera Listopad 2020 Koniec 2024 (możliwe opóźnienie do 2025 roku)

Z całą pewnością zastosowana zostanie tutaj nowsza architektura od AMD, jednak taki wzrost przy włączonym śledzeniu promieni wskazuje, iż PlayStation 5 Pro może skorzystać z RDNA 3+, nad którym firma pracuje i które pojawi się także w APU Strix Point / Strix Halo. Nowsze i wydajniejsze podzespoły to nie wszystko, co otrzyma PlayStation 5 Pro. Sony ma bowiem skorzystać z bardziej zaawansowanego algorytmu skalowania rozdzielczości o nazwie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), które wykorzysta m.in. sztuczną inteligencję do poprawy jakości upscalingu obrazu. Rozwiązanie to będzie możliwe dzięki niestandardowemu układowi AI do akceleracji tego typu obliczeń. Jego moc ma wynosić 300 TOPS dla 8-bitowych obliczeń oraz 67 TFLOPS dla obliczeń typu FP16. Z kolei moc FP32 układu "Trinity", napędzającego PlayStation 5 Pro, wynosi 33 TFLOPS (co wskazuje dodatkowo na wyższe taktowanie rdzenia w porównaniu do PS5). Według źródeł Hendersona, devkity konsoli w pierwszej kolejności powędrowały do studiów First Party (wrzesień 2023), z kolei studia Third Party otrzymały próbki w styczniu tego roku. Wiosną tego roku studia otrzymają także finalne projekty urządzeń. Premiera obecnie przewidziana jest na końcówkę 2024 roku, choć Henderson nie ukrywa że debiut finalnie może zostać przeniesiony na 2025 rok z racji braku premier gier od studiów First Party w 2024 roku.

Źródło: Insider Gaming (Tom Henderson), Moore's Law is Dead (wideo)