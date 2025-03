Sony PlayStation 5 Pro - konsola ma trafić do sprzedaży w bardzo atrakcyjnej cenie, ale za to bez napędu Blu-ray

Od dawna mówi się, że w tym roku zobaczymy ulepszoną wersję konsoli PlayStation 5. Jak twierdzi już wielu wiarygodnych informatorów, debiut modelu Pro w okolicach grudnia jest właściwie przesądzony. Choć możemy spodziewać się, że nowa konsola Sony z pewnością będzie znacznie mocniejsza od aktualnej wersji, to pod znakiem zapytania stoi jej cena. Na szczęście jednak istnieje scenariusz, w którym PS5 Pro będzie kosztować tyle samo co model z 2020 roku.

Konsola PlayStation 5 Pro może zostać wyceniona na ok. 500 dolarów, aczkolwiek prawdopodobnie pozbawiona napędu Blu-ray, który ma być dostępny w osobnej sprzedaży.

Popularny YouTuber Moore's Law is Dead w ostatnim swoim filmie poruszył temat PlayStation 5 Pro. Warto zacząć od tego, że w nagraniu potwierdzono część specyfikacji urządzenia. Zgodnie z dotychczasowymi danymi, na pokład konsoli ma trafić procesor AMD Zen 2 rozpędzający się do 4,4 GHz, 16 GB pamięci GDDR6 (18 Gbps) opartej na magistrali 256-bit, a także układ graficzny AMD RDNA 2 z 56 aktywnymi jednostkami CU. Jak widać w poniższej tabelce, różnica może być bardzo wyraźna, a ze względu na wykorzystanie tych samych architektur programiści gier będą mieli ułatwioną pracę.

PlayStation 5 PlayStation 5 Pro SoC Oberon Viola Litografia TSMC 7 nm / 6 nm TSMC 4 nm CPU AMD Zen 2

do 3,5 GHz AMD Zen 2

do 4,4 GHz GPU AMD RDNA 2

36 CU AMD RDNA 2

56 CU Pamięć 16 GB GDDR6 256-bit

14 Gbps 16 GB GDDR6 256-bit

18 Gbps Data premiery Listopad 2020 r. Grudzień 2024 r. (?) MSRP 499 dolarów (z napędem) ?

Co jednak najciekawsze, Moore's Law is Dead wcale nie zwiastuje zbyt wysokiej ceny konsoli - sugeruje on, że mocniejsza wersja PlayStation 5 będzie kosztować ok. 500 dolarów (premierowa cena PS5 z napędem w 2020 roku), aczkolwiek może zostać pozbawiona napędu Blu-ray, który prawdopodobnie będzie dostępny w osobnej sprzedaży (podobnie jak w przypadku PS5 Slim). Jak mówi, "Nie widzę w tej konsoli niczego, co naprawdę sprawi, że premierowa cena pod koniec tego roku będzie wyższa niż cena za wyprodukowanie PS5 w 2020 roku. Nie powinna kosztować drastycznie więcej, może tylko trochę więcej, ale nie drastycznie więcej". W przeszłości niektóre przewidywania YouTubera okazały się nietrafione, dlatego warto traktować jego słowa z odpowiednim dystansem, jednak chyba każdy się zgodzi, że wizja stosunkowo taniej i wydajnej konsoli PS5 Pro wcale nie brzmi nierealnie, prawda?

Źródło: WCCFTech, Moore's Law Is Dead