Konsola PlayStation 5 nie otrzyma gier od studiów First Party przynajmniej do kwietnia 2025 roku. Znamy wynik Spider-Man 2

Patrząc na dotychczas zapowiedziane gry przez Sony, widać wyraźnie że na 2024 roku planowane są przede wszystkim premiery od studiów współpracujących z japońską korporacją, ale jednocześnie nie należących de facto do PlayStation Studios. Pewnym wyjątkiem jest Rise of the Ronin, finansowane przez Sony. W tym roku wyjdą również takie tytuły jak Final Fantasy VII Rebirth, Stellar Blade oraz Silent Hill 2. Okazuje się, że firma jeszcze przez długi czas nie zaoferuje nic ze swoich dużych marek. Ponadto poznaliśmy najnowsze wyniki sprzedaży PlayStation 5 oraz Marvel's Spider-Man 2.

Sony potwierdziło łączną sprzedaż PlayStation 5 w liczbie 54,8 milionów egzemplarzy. Dobrze radzi sobie także Marvel's Spider-Man 2, który w terminie do 31 grudnia 2023 roku sprzedał się w liczbie ponad 10 milionów sztuk. Jednocześnie potwierdzono, że przynajmniej do kwietnia 2025 roku nie wyjdą żadne nowe gry od studiów należących do Sony.

Sony w okresie do 31 grudnia 2023 roku sprzedało łącznie 54,8 milionów egzemplarzy konsol PlayStation 5. W raporcie uwzględniono także informację, że w ciągu trzech ostatnich miesięcy 2023 roku do sklepów trafiło kolejnych 8,2 milionów sztuk. Choć wynik ten jest lepszy od analogicznego okresu w 2022 roku (o 1,1 mln), tak z drugiej strony sprzedaż PlayStation 4 w ciągu takiej samej liczby tygodni od daty premiery urządzenia była wyższa i sięgała 57,3 miliona sztuk. Sprzedaż nieco wyhamowała, a samo przedsiębiorstwo daje do zrozumienia, by nie nastawiać się na mocne spadki cen nowych wersji PlayStation 5 ("Slim") z racji tego, że w ich procesie produkcyjnym nie ma już za bardzo miejsca na dalsze cięcia kosztów.

Today, we're honored to celebrate an amazing milestone: Marvel's #SpiderMan2PS5 has surpassed 10 million units sold, bringing the game series sales to an astounding 50 million units!



Thank you for the support and making this spectacular journey possible! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/zvBrjU8mba — Insomniac Games (@insomniacgames) February 14, 2024

Jeśli chodzi o sprzedaż ostatniej gry PlayStation Studios - Marvel's Spider-Man 2 od Insomniac Games - to w okresie do 31 grudnia 2023 roku sprzedano ponad 10 milionów egzemplarzy. Cała seria (wliczając konsole oraz PC) przekroczyła natomiast pułap 50 milionów sztuk. Mniej optymistycznie wyglądają raporty na rok fiskalny 2025, a więc okres od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 roku. W tym czasie do sprzedaży nie trafią żadne nowe gry ze znanych IP od PlayStation Studios. Mocno wątpliwe jest, aby w tym okresie pojawiły się jakiekolwiek nowe IP, chyba że będą to ewentualnie mniej rozbudowane gry-usługi. Na nowe gry od Insomniac Games, Naughty Dog, Guerilla czy Bend Studio przyjdzie nam jeszcze dość długo poczekać.

Źródło: Sony