Konsola PlayStation 5 Slim trafiła do polskich sklepów. Szkoda tylko, że cena w ogóle nie zachęca do zakupu

Słynny Czarny Piątek w końcu nadszedł. W sklepach można dziś znaleźć wiele ciekawych promocji - niektóre są tylko nieznaczne, aczkolwiek jest grupa produktów, które wyjątkowo opłaca się kupić w tym okresie. Z pewnością zaliczymy do nich konsole do gier, które w ostatnim czasie stały się u nas łatwo dostępne w cenie nawet poniżej 2000 zł za sztukę. Jakby tego było mało, do polskich sklepów zawitała właśnie wyczekiwana konsola PlayStation 5 w nowej wersji Slim.

Nowa konsola PlayStation 5 Slim została wyceniona na 2699 zł. Trudno uznać to za dobrą ofertę, bowiem dotychczasowa wersja PS5 jest teraz dostępna już za 1999 zł.

Urządzenie dosyć nieoczekiwanie pojawiło się w ofercie wielu popularnych sklepów z elektroniką w cenie 2699 zł. Dostępne są także nieco droższe zestawy z tą konsolą (np. z grą Spider-Man 2 lub z dodatkowym padem). Tak czy siak, tanio nie jest, aczkolwiek możliwe, że niektórzy skuszą się na nią ze względu na mniejszą obudowę lub większy dysk 1 TB. Oto niektóre z propozycji:

Biorąc jednak pod uwagę, że przy obecnych wyprzedażach starsza wersja PlayStation 5 kosztuje już zaledwie 1999 zł w wersji z napędem, dopłata do modelu Slim wydaje się zupełnie nieuzasadniona. Warto pamiętać, że nowa wersja konsoli PS5 ma pobierać tyle samo mocy co dotychczasowy model Chassis C, ma odczepiany napęd wymagający połączenia z siecią podczas parowania z urządzeniem, a bez dokupienia specjalnej podstawki będzie można ją ustawić wyłącznie w trybie poziomym. Na szczęście pierwsze recenzje wskazują, że pod względem kultury pracy całość nie odstaje od oryginału.

Źródło: PurePC