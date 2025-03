Nowa konsola PlayStation 5 doczekała się pierwszych testów. Wiemy już wszystko o wyszczuplonym wariancie

Nowa konsola PlayStation 5 przez wielu nazywana jest jako wariant Slim, mimo że Sony oficjalnie wcale nie tytułuje tak swojego urządzenia. Wydaje się, że taki zabieg ma całkiem sporo sensu z uwagi na fakt, że najświeższa "pees-piątka" tak naprawdę niczym specjalnym nie odróżnia się od dotychczasowej wersji konsoli. Dobitnie podkreśla to najnowsze wideo od Dave2D, które jasno mówi nam, z czym konkretnie mamy do czynienia.

Nowa wersja konsoli PS5 nieco różni się od poprzedniczki, jednak poza tym kultura pracy pozostała na zbliżonym poziomie.

Konsola PlayStation 5 "Slim" jest już dostępna w niektórych miejscach na świecie, jednak globalnie powinna trafić do sprzedaży dopiero w nadchodzących tygodniach. Warto więc zawczasu dowiedzieć się, czym różni się od dotychczasowego modelu. Jak pokazuje nagranie, PS5 w nowej wersji jest tylko nieco mniejsze. Autor zwraca uwagę na błyszczące górne panele, a także fakt, jak łatwo można zamontować lub odłączyć napęd na płyty blu-ray. Konsola cechuje się nieco mniejszą płytą główną, aczkolwiek mimo tu udało się zastosować system chłodzenia z pięcioma rurkami cieplnymi, podczas gdy dotychczasowa wersja ma tylko cztery. Ponadto zastosowano nowy, 19-łopatkowy wentylator.

Jak wykazały testy, PlayStation 5 "Slim" w praktyce spisuje się bardzo podobnie do większej wersji. Urządzenie nagrzewa się niemal do takich samych temperatur jak poprzedni wariant. Konsola wydaje się nieco cichsza w ogólnym rozrachunku, aczkolwiek zauważono, że generuje więcej hałasu z kierunku, w którym znajduje się napęd dyskowy. Nie odnotowano natomiast żadnych zmian w kwestii poboru mocy, co akurat nie powinno dziwić, bowiem wewnątrz umieszczono dobrze znany już układ SoC (6 nm) obecny w ostatniej rewizji PlayStation 5.

