Tak wygląda PlayStation 5 Slim. Sony podaje pierwsze szczegóły wraz z orientacyjnym terminem premiery

Od wypuszczenia nowej generacji konsol Sony minęło już dobre kilka lat. Przez lwią część tego czasu występowały spore problemy ze zdobyciem tych modeli, utrudniający wiele kwestii, okres pandemii i wiele nieprzyjemnych kwestii z tego wynikających (np. plaga osób sprzedających PS5 po nawet wielokrotnie zawyżonych cenach). Nie ma się zatem co dziwić, że nowe wariacje sprzętu były co najwyżej obiektem plotek. Ale od tego czasu sporo się zmieniło.

PlayStation 5 otrzymało mniejszą wariację modelu, która przede wszystkim ma zapewnić wiele atutów od strony praktycznej, na czele z opcją dołączenia napędu do wersji Digital w późniejszym okresie.

Jak można było się spodziewać, Sony przygotowuje nowe opcje dla graczy w okolicach zbliżającego się sezonu świątecznego. Mniejsza odmiana PlayStation 5 zarówno w wersji zwykłej, jak i Digital, oferując 1TB. Co istotne, ta druga oferować będzie możliwość dokupienia napędu Ultra HD Blu-ray w późniejszym terminie. Ponadto konsola będzie 30% mniejsza od pierwotnego modelu i 24% oraz 18% lżejsza. Odświeżono także kwestię specyfikacji o kilka nowych danych, choć rdzeń pozostaje oczywiście podobny. Oto, jak sprawy się obecnie mają:

Specyfikacja PlayStation 5 PlayStation 5 Digital Edition Procesor AMD Ryzen "Zen 2"

8 rdzeni / 16 wątków

Zmienne taktowanie - maksymalnie 3,5 GHz AMD Ryzen "Zen 2"

8 rdzeni / 16 wątków

Zmienne taktowanie - maksymalnie 3,5 GHz Układ graficzny AMD RDNA 2

Akceleracja Ray Tracingu

Zmienne taktowanie - maksymalnie 2230 MHz (10,3 TFLOPS) AMD RDNA 2

Akceleracja Ray Tracingu

Zmienne taktowanie - maksymalnie 2230 MHz (10,3 TFLOPS) Pamięć VRAM 16 GB GDDR6 448 GB/s 16 GB GDDR6 448 GB/s Dysk SSD 1 TB

Odczyt do 5,5 GB/s 1 TB

Odczyt do 5,5 GB/s Napęd optyczny Ultra HD Blu-ray

Obsługa płyt BD do 100 GB Opcjonalna możliwość dołączenia napędu optycznego Audio Technologia 3D Tempest Technologia 3D Tempest Złącza, łączność HDMI 2.1

USB 3.2 typu A Gen.1

USB 3.2 typu C Gen.1

Gniazdo audio-jack 3,5 mm

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), WI-fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.1

Złącze zasilające HDMI 2.1

USB 3.2 typu A Gen.1

USB 3.2 typu C Gen.2

Gniazdo audio-jack 3,5 mm

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), WI-fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.1

Złącze zasilające Obsługa HDR 4K do 120 Hz + HDR

8K 60 Hz + HDR 4K do 120 Hz + HDR

8K 60 Hz + HDR Wymiary 358 x 216 x 96 mm 390 x 216 x 80 mm Waga 3,2 kg 2,6 kg Pobór energii 350 W 340 W Cena USA: 499,99 USD

Europa: 549,99 EUR

Wielka Brytania: 479,99 GPB

Japonia: 66,980 JPY USA: 449,99 USD

Europa: 449,99 EUR

Wielka Brytania: 389,99 GPB

Japonia: 59,980 JPY

Trzeba przyznać, że wiele zmian - na czele z rozmiarami dysku - tak naprawdę powinno być standardem wprowadzonym trzy lata temu, ale trzeba cieszyć się z tego, co mamy. Co się zaś tyczy napędu, będzie można go kupić jakoś w okolicach 350 złotych (79,99 USD / 119,99 EURO / 99,99 GBP / 11 980 JPY). W sprzedaży pojawi się rzecz jasna nowy stojak, za który zapłacimy jakieś 150 zł (29,99 USD / 29,99 EURO / 24,99 GBP / 3,980 JPY). Jeśli chodzi o premierę, na razie zapowiedziano, że w USA pojawi się w listopadzie, po czym Sony będzie wprowadzało sprzęt do kolejnych krajów. Kto wie, może w naszym kraju zawita w okolicach Bożego Narodzenia...

Źródło: PlayStation