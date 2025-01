Konsola Sony PlayStation 5 nareszcie otrzymuje funkcję w PS Store, która była dostępna w poprzednich generacjach

Cyfrowy sklep dla konsol Sony PlayStation zmieniał swój interfejs z biegiem lat i zyskiwał z czasem nowe funkcje. Niestety pewne z nich, które można uznać za dość podstawowe na niemalże każdej platformie oferującej zakup gier, były z czasem ukradkiem wycofywane. Można zaliczyć do nich chociażby system ocen, który z pewnością znają wszyscy posiadacze konsol Sony PlayStation aż do czwartej generacji. Teraz funkcja ponownie pojawiła się dla piątej odsłony.

Posiadacze konsoli Sony PlayStation 5 zyskali możliwość oceniania gier w PS Store. Zmiana nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich.

Dodanie funkcji oceniania gier w PlayStation Store stało się możliwe z dnia na dzień, natomiast Sony nie poinformowało graczy w tej sprawie w żaden sposób. Omawiana nowość nie jest dostępna na wszystkich rynkach, więc można stwierdzić, że rozwiązanie to jest dopiero wprowadzane. W Polsce na ten moment nie ma możliwości wystawienia oceny dla żadnego tytułu. Użytkownicy, którzy są w stanie to zrobić, informują, że aktualnie funkcja ta działa jedynie poprzez uruchomienie PS Store z poziomu konsoli - jeśli wejdziemy przez aplikację mobilną, bądź przeglądarkę, to nie zobaczymy żadnych ocen.

Skala obejmuje standardowe pięć gwiazdek, a aby dodać swoją ocenę, musimy posiadać tytuł w bibliotece. Nie jest natomiast wymagany żaden czas, który mamy spędzić w grze - co jest akurat dość powszechne, choć niezbyt praktyczne. W sieci pojawiły się zrzuty ekranu niektórych produkcji, z których można się dowiedzieć, że polski tytuł Cyberpunk 2077 oceniło 37 tys. użytkowników, a jego aktualna ocena to 3,79/5. Z pewnością duży wpływ na nią ma obecna aktualizacja 2.0, która poprawia wiele aspektów, a także dotychczasowe "patche". Ze statystyk możemy się również dowiedzieć, jaki odsetek graczy ocenił grę na jedną lub więcej gwiazdek. Nie ma jednak możliwości dodania pisemnych ocen, więc system jest jeszcze bardzo ograniczony. Dobrze jednak, że cokolwiek w tej kwestii ruszyło do przodu.

