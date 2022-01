W sklepie PS Store na PlayStation 5 pojawiły się nagle gry z PS3. Czy doczekamy się wstecznej kompatybilności?

O tym, że konsole PlayStation 5 obsłużą także gry z PS4 (a przynajmniej ich większość) wiedzieliśmy na długo przed premierą nowej generacji. Niemal do końca jednak pod znakiem zapytania pozostawał temat wstecznej kompatybilności dla jeszcze wcześniejszy konsol marki Sony. Długo plotkowało się o tym, że PS5 zaskoczy nas obsługą tytułów z PS3, a nawet z PS2 czy z pierwszego PSX-a. Dziś wiemy już, że były to tylko marzenia ściętej głowy. A... może jednak nie? Otóż gracze z wielu krajów zaczęli donosić, że w sklepie PS Store na PS5 dostępnych do kupienia jest kilka tytułów z PS3. No, do kupienia to może za dużo powiedziane, bo choć gry pojawiły się w sklepie, to sfinalizowanie zakupu jest już niemożliwe. Co to wszystko może znaczyć?

Być może pamiętacie, że na konsolę PlayStation 4 trafiło swego czasu kilkanaście gier z PS2, ale nie było tu wciąż mowy o pełnej kompatybilności gier z "dwójki". Pojawianie się na PS5 tytułów z "trójki" początkowo przyrównywano do wspomnianej sytuacji, choć ci gracze, którzy z upragnieniem i nieustanną wiarą wyczekują wstecznej kompatybilności, wciąż mieli nadzieję, że tym razem będziemy mieli do czynienia jednak z czymś większym - z prawdziwą wsteczną kompatybilnością przez duże Ka.

Niestety, dziś wiemy już, że wyskakiwanie tytułów z PS3 na PS5 jest niczym innym, jak tylko bugiem aplikacji PS Store. Co więcej - bugiem, który miał pojawiać się także na poprzednich generacjach konsol, ale nie był aż tak nagłaśniany. Czy nadzieja mimo to umarła na dobre? Niekoniecznie, bowiem wielu analityków sugeruje, że Japończycy będą musieli w pewnym momencie zaoferować graczom coś przełomowego, aby nie zostać w tyle za konkurencyjnym Xboksem, a właściwie za ich usługą Game Pass. Wsteczna kompatybilność mogłaby stać się takim właśnie asem w rękawie Japończyków.

Before this spreads like wild fire, a few things to point out:



- This visual bug has happened many times over the years.

- It's pulling the price from when PS Now let you pay to rent games individually.

- Prince of Persia games used to be on PS Now, so no - they're not new. https://t.co/z4SMaOQGiE