Xbox Series X - Microsoft potwierdza wsteczną kompatybilność

Pod koniec roku do sklepów zawitają konsole nowej generacji w postaci Xbox Series X (najmocniejszy wariant) od Microsoftu oraz PlayStation 5 od Sony. Znamy już specyfikację obu konsol, choć na razie to Microsoft dużo chętniej opowiada o możliwościach swojego Xboxa Series X. W przypadku PlayStation 5 być może w przyszłym tygodniu poznamy w końcu jej wygląd oraz funkcjonalności. Microsoft z kolei bardzo mocno skupia się także na kwestii wstecznej kompatybilności. Nic dziwnego, bo dobrze dopracowana funkcja sprawi, że już na samym początku życia konsoli będzie w co grać, tym bardziej że dostępne tytuły mają się cieszyć dużo wyższą jakością oprawy graficznej. Microsoft potwierdził dzisiaj, że Xbox Series X będzie wspierał wsteczną kompatybilność.

Microsoft potwierdził wsparcie dla wstecznej kompatybilności na konsoli Xbox Series X i przybliżył szczegóły dotyczące działania starszych gier na nowym urządzeniu. Otrzymamy wsparcie dla wyższej rozdzielczości, dużo większą płynność animacji oraz funkcję rekonstrukcji obrazu z trybu SDR do HDR.

Xbox One miał jedną istotną zaletę w przeciwieństwie do PlayStation 4 - oferował wsparcie dla wstecznej kompatybilności, dzięki czemu użytkownicy mieli możliwość uruchomienia wielu gier z poprzednich generacji konsol. Ta polityka nie ulegnie zmianie w nadchodzącej generacji, którą reprezentuje Xbox Series X. Jason Ronald z firmy Microsoft, który jest dyrektorem ds. zarządzania programem dla nowej konsoli, potwierdził, że nadchodzące urządzenie będzie oferowało pełną wsteczną kompatybilność. Przy okazji chwali możliwości konsoli, stwierdzając, że spędzono ponad 100 tysięcy godzin nad testami starszych gier uruchomionych na Xbox Series X. Na nowej konsoli uruchomimy tytuły z Xboxa One, Xboxa 360 a także oryginalnego Xboxa, który swoją premierę miał w 2001 roku. Jak dokładnie zostanie rozwiązana kwestia wstecznej kompatybilności?

Microsoft zdradza, że już od dnia premiery konsoli będzie dostępne przynajmniej kilkaset tytułów z poprzednich generacji, a liczba ta będzie stale się powiększać. Starsze gry mają pracować dużo płynniej - tam gdzie pierwotnie oferowano 30 FPS, dostaniemy 60 klatek na sekundę. Z kolei w grach, które od początku działały w 60 FPS-ach będzie możliwość zagrania w maksymalnie 120 FPS. Microsoft ponownie chwali się również swoją autorską techniką rekonstrukcji obrazu w trybie SDR do HDR. Tym samym gry mają się cechować dużą lepszą kolorystyką, a także wsparciem dla szerokiej rozpiętości tonalnej. Nie wiemy jeszcze jak bardzo rekonstrukcja obrazu do trybu HDR wpłynie faktycznie na poprawę jakości wizualnej, jednak Microsoft jest bardzo pewny tej techniki. Na weryfikację tych obietnic będziemy musieli poczekać do jesieni, gdy Xbox Series X trafi do sprzedaży.

