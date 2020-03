PlayStation 5 vs Xbox Series X - pierwsze starcie nowych konsol

Ostatni tydzień był bardzo interesujący w temacie konsol nowej generacji, które zadebiutują w sklepach w okresie świątecznym w tym roku. Po miesiącach oczekiwania na konkretne szczegóły dotyczące specyfikacji zarówno Microsoft jak również Sony zaczęli podawać bardziej konkretne informacje na temat tego, czego możemy spodziewać się po Xboxie Series X oraz PlayStation 5. Nie da się jednak ukryć, że w obecnej sytuacji Microsoft zdaje się lepiej rozgrywać marketingowo wszystko co bezpośrednio związane jest z nowym Xboxem - historia w tym wypadku więc nie lubi się powtarzać, a Phil Spencer wydaje się uczyć na błędach przeszłości, które doprowadziły do tak naprawdę miernego wyniku Xboxa One. Sony z kolei ma asy w rękawie w postaci tytułów ekskluzywnych, ale czy z tego powodu powinni tak dawkować informacje na temat PlayStation 5?

Autor: Damian Marusiak

Jesteśmy już po szczegółowej prezentacji Xboxa Series X oraz pokazie Sony dotyczącym PlayStation 5. Podejścia do kwestii pokazania konsol jednak są z goła odmienne. Obie firmy zaskakują, ale Microsoft odwala obecnie lepszą robotę mówiąc nieco kolokwialnie, podczas gdy Sony tak naprawdę wciąż trzyma się niejako na uboczu. Nie da się ukryć, że sytuacja ta jest niemalże przeciwieństwem tego co widzieliśmy na miesiące przed sklepowym debiutem Xboxa One oraz PlayStation 4. Pierwsze urządzenie było reklamowane w bardzo zły sposób, a dodatkowo nietrafiony model dystrybucji niemalże pogrzebał szansę Microsoftu na wyjście zwycięsko ze starcia siódmej generacji. Tym razem to Microsoft pręży muskuły, chwali się możliwościami urządzenia, natomiast prezentacja Sony w pewnym sensie przejdzie nawet do historii. Od naprawdę długiego czasu japońska korporacja nie mierzyła się z taką falą negatywnych oraz prześmiewczych komentarzy dotyczących marki PlayStation.

Poznaliśmy już specyfikację techniczną zarówno Xboxa Series X jak również PlayStation 5. Czego powinniśmy oczekiwać od konsol nowej generacji?

Microsoft tak naprawdę już trzykrotnie zapowiadał konsolę Xbox Series X, za każdym razem coraz chętniej dzieląc się informacjami. Najpierw na gali The Game Awards zaprezentowano wygląd, nazwę urządzenia, a także próbkę możliwości na przykładzie trailera Senua’s Saga: Hellblade II, który wyrenderowany został w całości na silniku gry. W lutym firma podała nieco więcej szczegółów, dzięki czemu dowiedzieliśmy się iż układ graficzny Xboxa Series X będzie oferował moc obliczeniową na poziomie 12 TFLOPS. Jednak dopiero w tym tygodniu producent otwarcie i bez ogródek zaprezentował wszystkie szczegóły dotyczące specyfikacji oraz wyglądu konsoli. Microsoft ponadto uczy się na błędach, czego Senua's Saga: Hellblade II może być jednym z przykładów. Gigant przez ostatnie lata wykupił kilkanaście studiów wchodzących teraz w skład Xbox Game Studios. Przy zwiększonych budżetach ma się to przełożyć na zdecydowanie lepsze gry, które zadebiutują właśnie na Xboxie (oraz na PC, o ile polityka Microsoftu się nie zmieni). Ponadto sama konsola od samego początku jest reklamowana jako przede wszystkim urządzenie dla graczy, do gier. W przypadku Xboxa One próbowano przeforsować kilka kontrowersyjnych pomysłów, co w później czasie okazało się niezwykle problematyczne dla osiągnięcia sukcesu przez Xboxa One. Pytaniem otwartym pozostaje to, czy Xbox Series X, abstrahując już od specyfikacji, będzie atrakcyjny dla osób już grających na PC.

Specyfikacja Xbox Series X PlayStation 5 Procesor Custom AMD Zen 2

8 rdzeni / 16 wątków

3,6 GHz (SMT) / 3,8 GHz Custom AMD Zen 2

8 rdzeni / 16 wątków

maksymalnie 3,5 GHz Układ graficzny Custom AMD RDNA 2

52 bloki CU - 3328 SP

1825 MHz

12,1 TFLOPS Custom AMD RDNA 2

36 bloki CU - 2304 SP

2230 MHz

10,28 TFLOPS Proces technologiczny 7 nm Enhanced TSMC 7 nm Enhanced TSMC Pamięć RAM 16 GB GDDR6 14 Gbps

10 GB - 560 GB/s

6 GB - 336 GB/s

Magistrala 320-bitowa

13,5 GB dla gier, 2,5 GB na system 16 GB GDDR6 14 Gbps

16 GB - 448 GB/s

Magistrala 256-bitowa

13,5 GB dla gier, 2,5 GB na system Nośnik SSD Tak, 1 TB, Custom PCIe 4.0

2,4 GB/s Raw

4,8 GB/s Compressed Tak, 825 GB, Custom PCIe 4.0

5,5 GB/s Raw

8/9 GB/s Compressed Dodatkowy nośnik Gniazdo SSD PCIe NVMe Customowy nośnik 1 TB SSD Wsparcie dla Ray Tracingu Hardware based Ray Tracing

Wsparcie dla DirectX 12 Ultimate Hardware based Ray Tracing Napęd optyczny Ultra HD Blu-ray Ultra HD Blu-ray Wymiary 301 mm x 151 mm x 151 mm ? Waga 4,45 kg ?

W ostatnich latach polityka Microsoftu dotycząca wydawania gier znacząco się zmieniła. Każdy tytuł przygotowany przez zespół należący do Xbox Game Studios wychodzi jednocześnie na konsolę oraz PC. Taka polityka jest oczywiście korzystna dla graczy, gdyż więcej osób może ograć dany tytuł, ale jednocześnie sprawia, że mniej graczy interesuje się Xboxem jako głównym urządzeniem do gier. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby ta polityka miała się zmienić. Biorąc jednak pod uwagę ciągły wzrost cen kolejnych generacji kart graficznych, to perspektywa zakupu Xboxa Series X zamiast nowego PC lub kosztownej modernizacji obecnego komputera może okazać się o wiele bardziej kusząca, niż miało to miejsce w obecnej (jeszcze) generacji. Same zmiany w specyfikacji dają do myślenia, iż w nadchodzących latach mogą znacząco wzrosnąć wymagania sprzętowe gier, zwłaszcza w kontekście procesorów. Przejście z archaicznego już Jaguara na kompletnie przebudowaną architekturę AMD Zen 2 może dać prawdziwego kopa dla nowych gier, które będą mogły w końcu oferować bardziej rozbudowane światy, z o wiele bardziej zaawansowanymi interakcjami czy poziomem fizyki. Wykorzystanie 8-rdzeniowych i 16-wątkowych układów Zen 2 sprawia, że developerzy być może zaczną lepiej wykorzystywać zasoby wielordzeniowych procesorów.

Poniżej zastosowanie Ray Tracingu w Xboxie Series X na przykładzie gry Minecraft. Wprowadzenie tej techniki do obu konsol może spowodować upowszechnienie w grach śledzenia promieni w czasie rzeczywistym.

Microsoft będzie musiał się bardzo mocno postarać, aby zachęcić ludzi do zakupu Xboxa Series X, bowiem mocna specyfikacja to tylko połowa sukcesu. Wszystko też zależy od tego jakie gry się pojawią na tej platformie - muszą one bowiem oferować nieporównywalnie wyższy poziom niż przykładowo Sea of Thieves czy State of Decay 2. Kolejne części Forzy, Gears of War czy Halo to trochę za mało by przekonać do siebie graczy. Z tego względu osobiście liczę bardzo na to, że wykupienie kilkunastu w dużej mierze utalentowanych developerów sprawi, że w przypadku Xboxa Series X będziemy otrzymywać znacznie ciekawsze, bardziej dopracowane gry, które w pełni będą wykorzystywały potencjał drzemiący w Xboxie Series X. Microsoft ma również jeszcze jednego asa w rękawie, którego nie ma Sony i póki co nie zapowiada się, aby ta sytuacja miała się zmienić. Mowa o abonamentowej usłudze Xbox Game Pass, który okazał się ogromnym sukcesem. Przy stosunkowo niewielkim, miesięcznym koszcie (praktycznie pozwalającym na niekupowanie gier w pudełkach), możemy ograć wszystkie najciekawsze produkcje, tym bardziej że wszystkie gry pochodzące od studiów wchodzących w skład Xbox Game Studios trafiają do usługi w momencie rynkowego debiutu. To bez wątpienia jest mocny as przetargowy w walce z PlayStation 5 i bez wątpienia Microsoft będzie z tego asa korzystał regularnie w nadchodzącej generacji.

Mamy więc po jednej stronie firmę Microsoft, która stara się już teraz bardzo mocno promować Xboxa Series X, co jest naturalnym krokiem, jeśli producent realnie myśli o sukcesie konsoli w nowej generacji. Z drugiej strony mamy natomiast japońską korporację Sony, która w ostatnich miesiącach zachowuje się jak kompletnie inna firma. Pokaz sprzed kilku dni wywołał falę komentarzy w internecie i niestety w większości komentarzy negatywnych, które w prześmiewczy sposób opisują to co firma zaprezentowała. W przeciwieństwie do Microsoftu, Sony tym razem bardzo oszczędnie dawkuje informacje na temat PlayStation 5. Warto jednak podkreślić, iż ostatnia prezentacja początkowo miała się pojawić na wydarzeniu Game Developers Conference, a więc w miejscu przeznaczonym bardziej dla developerów, aniżeli gier (w końcu nie wszystkie firmy posiadają już dev-kity PS5). Z tego względu też taki charakter miała prezentacja Marka Cerny'ego. Oczywiście Sony mogło to przygotować nieco inaczej, aby choć w części było to bardziej interesujące dla większości ludzi. O ile więc sam pokaz był dyskusyjny (choć nie można z pewnością odmówić tego, że sporo technicznych rzeczy zostało przekazanych), o tyle nie martwiłbym się samym faktem, że Sony niespecjalnie chętnie dzieli się informacjami na temat nadchodzącej konsoli.

Przede wszystkim warto pamiętać, iż Sony w nadchodzących miesiącach ma w zanadrzu dwie bardzo ważne dla siebie premiery gier, które będą ostatnimi dużymi tytułami ekskluzywnymi dla PlayStation 4. Mowa oczywiście o The Last of Us: Part II oraz Ghost of Tsushima. Uważam, że póki te gry nie znajdą się na półkach sklepowych, póty Sony będzie w dalszym ciągu dawkować skromnie informacje na temat nowej konsoli. Firma najwyraźniej wychodzi z założenia, że najpierw należy godnie pożegnać obecną generację, a dopiero za kilka miesięcy z pompą zacząć promować PlayStation 5. Nie ma co ukrywać - Sony właśnie dzięki grom ekskluzywnym poradziło sobie w tej generacji w doskonały sposób. Przy niewielkiej mocy obliczeniowej oferowanej przez podstawowe PS4 udało się stworzyć takie dzieła jak Uncharted 4, Marvel's Spider-Man, God of War, Death Stranding, Horizon: Zero Dawn, BloodBorne czy nadchodzące wielkimi krokami The Last of Us: Part II oraz Ghost of Tsushima. Taką listą gier japońska korporacja doprowadziła do sytuacji, w której spokojnie może wejść w nową generację. Sony nie potrzebuje tak bardzo porównywać swojego PS5 do Xboxa pod względem specyfikacji, bowiem gracze i tak są przekonani że na nowej konsoli pojawi się sporo świetnych gier ekskluzywnych. Z pewnością dla wielu graczy ważniejszą deklaracją Sony było potwierdzenie kontynuowania polityki z PS4. Mając o wiele wyższą moc obliczeniową PS5 można liczyć na zdecydowanie bardziej rozbudowane gry, które na PS4 były niemożliwe do zrealizowania.



PlayStation 4 doczekał się (lub jeszcze czeka) przynajmniej kilku znakomitych produkcji ekskluzywnych. PlayStation 5 będzie kontynuować tę politykę wydawniczą.

Czy słabsza specyfikacja PlayStation 5 względem Xboxa Series X jest istotnym problemem? W pewnym względzie może tak być, ale wszystko zależy od punktu widzenia. Gdy na rynku zadebiutowały mocniejsze konsole PlayStation 4 Pro oraz Xbox One X to zdecydowana większość gier multiplatformowych wyglądała na obu urządzeniach identycznie. Tak naprawdę tylko niewielka część tytułów faktycznie w pełni wykorzystała możliwości oferowane przez Xboxa One X. Tak naprawdę różnica pomiędzy Xboxem Series X a PlayStation 5 nie jest jakaś bardzo duża, jeśli spojrzymy na same liczby TFLOPS. Wszystko tak naprawdę zależy od developerów i tego jak podejdą w nowej generacji do kwestii optymalizacji. Możliwe, że gry multiplatformowe będą prezentowały podobny poziom, ale na odpowiedź na to pytanie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Z całą pewnością PS5 będzie nadal oferować duże, ekskluzywne tytuły AAA i to będzie najważniejsza karta przetargowa za zakupem konsoli. Japońska firma zdaje sobie także sprawę z kilku bolączek jakie ma obecna konsola i według zapewnień, PlayStation 5 pod kilkoma względami będzie prezentować się zdecydowanie atrakcyjniej. Po pierwsze ma być znacznie ciszej. Siłą Xboxa One X była naprawdę bardzo dobra kultura pracy. Rozbudowany system chłodzenia Xboxa Series X oraz odpowiednio przygotowana obudowa ma jeszcze bardziej poprawić ten aspekt. Z kolei jedną z większych wad PS4 jest głośność - urządzenie jest wręcz pieruńsko głośne (PS4 Pro wypada pod tym względem jeszcze gorzej). Ma to zmienić PlayStation 5, ale póki nie zobaczymy wyglądu konsoli, póty nie będziemy w stanie tego ocenić.

Nowa generacja zapowiada się o wiele lepiej niż poprzednia - wzrost wydajności oraz postęp technologiczny będzie tym razem dużo bardziej odczuwalny niż w odchodzącej pomału na emeryturę ósmej generacji.



Na razie wszystko wskazuje na to, że walka pomiędzy PlayStation 5 a Xboxem Series X będzie dużo bardziej wyrównana niż poprzednim razem.

Bez wątpienia koniec 2020 roku zapowiada się wyjątkowo intensywnie na rynku konsol oraz podzespołów. W tym czasie skumuluje się kilka ważnych premier - Xbox Series X, PlayStation 5, procesory AMD Zen 3 czy układy graficzne AMD Radeon oparte o architekturę RDNA 2. Być może także w czwartym kwartale zadebiutują karty graficzne NVIDII nowej generacji. Szykuje się sporo premier sprzętowych, które okażą się niezwykle ważne z punktu widzenia grania na najbliższe lata. Znamy już specyfikację techniczną Xboxa Series X oraz PlayStation 5. Każda z firm trzyma własne asy w rękawie i obecnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, która konsola okaże się lepsza. Już obecna generacja pokazała, że znacznie wyższa moc obliczeniowa (Xbox One X) wcale nie musi oznaczać natychmiastowego i jednocześnie długofalowego sukcesu (PlayStation 4/Pro). Podzespoły to jedno, jednak jak zawsze to dostępne gry będą napędzały sprzedaż. Konkluzja jest prosta - tam gdzie będą lepsze tytuły, tam będzie lepsza sprzedaż. Zawsze również można zakupić obie konsole i cieszyć się znacznie bogatszą biblioteką gier. Nowa generacja zapowiada się o wiele lepiej niż poprzednia - wzrost wydajności oraz postęp technologiczny będzie tym razem dużo bardziej odczuwalny niż w odchodzącej pomału na emeryturę ósmej generacji. Obyśmy tylko jak najszybciej dostali naprawdę dobre gry, wykorzystujące potencjał zarówno Xboxa jak również PlayStation.