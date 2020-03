Xbox Series X - znamy pełną specyfikację nadchodzącej konsoli

Pod koniec roku do sklepów zawitają konsole nowej generacji w postaci Xbox Series X (najmocniejszy wariant) od Microsoftu oraz PlayStation 5 od Sony. O ile jednak japońska korporacja wciąż w tajemnicy trzyma wszystkie informacje o wyglądzie czy specyfikacji konsoli, tak Microsoft jest nieco bardziej chętny do dzielenia się informacjami. W grudniu podczas gali The Game Awards nieoczekiwanie potwierdzono nazwę oraz wygląd nadchodzącego urządzenia, natomiast w lutym ogłoszono więcej informacji na temat układu graficznego Radeon bazującym na architekturze RDNA 2. Dzisiaj natomiast, znowu bez zapowiedzi, firma przedstawiła pełną specyfikację nadchodzącego urządzenia Xbox Series X. Od teraz konsola nie ma już przed nami żadnych tajemnic, przynajmniej w kontekście parametrów.

Microsoft wyłożył karty na stół i zaprezentował wszystkie szczegóły dotyczące specyfikacji technicznej konsoli Xbox Series X.

Microsoft bez owijania dłużej w bawełnę podzielił się wszystkimi informacjami dotyczącymi specyfikacji konsoli Xbox Series X. Całość bazuje na customowym APU o rozmiarze 360,45 mm² w skład którego wchodzi 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor AMD Zen 2 o taktowaniu 3,66 GHz / 3,8 GHz. Układ graficzny to Radeon bazujący na architekturze RDNA 2. GPU posiada 52 bloki CU (3328 procesorów strumieniowych) o taktowaniu 1825 MHz i mocy obliczeniowej rzędu 12 TFLOPS przy obliczeniach pojedynczej precyzji FP32. Całość wyprodukowano w 7 nm procesie technologicznym TSMC. Konsola posiada także 16 GB pamięci GDDR6 na magistrali 320-bitowej, przy czym 10 GB ma przepustowość rzędu 560 GB/s, z kolei pozostałe 6 GB VRAM ma przepustowość 336 GB/s.

Xbox Series X domyślnie zostanie wyposażony w customowy dysk SSD PCIe NVMe o pojemności 1 TB (prawdopodobnie marki Samsung), przy czym producent udostępni również dodatkowy slot na drugi dysk o pojemności również 1 TB. Ponadto konsola otrzyma wsparcie dla zewnętrznych nośników HDD podłączanych do portu USB 3.2. Nie zabraknie również napędu dysków Ultra HD Blu-ray, podobnie jak miało to miejsce w Xbox One X. Targetem dla konsoli jest osiągnięcie natywnej rozdzielczości 4K przy 60 FPS, natomiast maksymalnie Xbox Series X będzie osiągał 120 FPS w tej samej rozdzielczości. Ponadto nie zabraknie wsparcia dla sprzętowej obsługi Ray Tracingu. Oprócz tego na przykładzie Gears 5 zaprezentowano różnicę w jakości oprawy pomiędzy Xbox One X (4K 30 FPS), a Xbox Series X (4K, minimum 60 FPS, maksymalnie 120 FPS). Ponadto potwierdzono, iż Gears 5 będzie dostępne na Xbox Series X w dniu premiery konsoli - osoby, które posiadają już grę, otrzymają za darmo nową wersję dzięki inicjatywie Smart Delivery.



Przykład zastosowania Ray Tracingu w konsoli Xbox Series X w grze Minecraft.

Gry, które zmierzają na konsolę Xbox Series X i które otrzymają oznaczenie "Optimized for Xbox Series X" będą działały w maksymalnie 120 klatkach na sekundę. Pewne zmiany dotkną także sferę powiązaną z technologią HDR. Microsoft do konsoli Xbox Series X wprowadzi rozwiązanie konwertowania gier SDR do HDR i dotyczy to także mniejszych gier, istniejących w programie ID@Xbox. Xbox Series X jest w stanie wykorzystać innowacyjną technikę rekonstrukcji HDR w celu ulepszenia istniejących gier SDR bez pracy programistów i bez wpływu na dostępne zasoby procesora, karty graficznej lub pamięci. Nie wiemy obecnie jak konwertowanie SDR do HDR wpłynie na faktyczną jakość oprawy graficznej, jednak Microsoft obiecuje iż każdy tytuł zmierzający na nową konsolę będzie działał w tym trybie (jeśli nie natywnie poprzez implementację przez twórców to w wyniku wykorzystania rekonstrukcji Microsoftu).

Xbox Series X otrzyma pełne wsparcie dla złącza HDMI 2.1. Użytkownicy otrzymają zatem dostęp do m.in. takich technik jak Dynamic Latency Input (DLI), Variable Refresh Rate (VRR) ze wsparciem do 120 FPS oraz Auto Low Latency Mode (ALLM). Nowa wersja systemu, który pojawi się w konsoli Xbox Series X pozwoli także na rozgrywkę cross generation w przypadku gier multiplayer. Microsoft ponownie również podkreśla, iż sprzęt będzie dostępny w tym roku w okresie świątecznym (najprawdopodobniej listopad), jednak jego cena wciąż nie została ujawniona.



Gears 5 na Xbox Series X.

Źródło: Microsoft