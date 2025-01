PlayStation Plus Extra i Premium z listą gier na wrzesień 2023. Jakie tytuły tym razem otrzymają subskrybenci?

Obecnie większość producentów związanych ściśle z branżą grową ma swoją ofertę subskrypcyjną. Microsoft oferuje abonament ze sporą bazą gier oraz streamingiem, czyli Xbox Game Pass. Nintendo posiada usługę Nintendo Online, z kolei Sony umożliwia posiadaczom konsol PlayStation 4 oraz 5 skorzystać z oferty PS Plus, która dodatkowo podzielona jest na trzy segmenty. Oficjalna lista dodanych gier na wrzesień 2023 roku właśnie trafiła do informacji publicznej.

Wrześniowa oferta gier w subskrypcji PS Plus została oficjalnie ujawniona. Posiadacze konsol Sony PlayStation 4 oraz 5 otrzymają możliwość zagrania w wiele tytułów, z których sporą część można zaliczyć do naprawdę udanych.

Posiadacze wspomnianych konsol PlayStation i abonamentu PS Plus z pewnością zdają sobie sprawę, ile kosztują poszczególne wersje subskrypcji. Jest on bowiem podzielony na trzy segmenty: Essential, Extra oraz Premium. Tylko dwa ostatnie oferują dostęp do bazy tytułów, przy których następuje comiesięczna rotacja. Wariant PS Plus Extra to wydatek rzędu 58 zł każdego miesiąca, natomiast wyższy plan to zawrotne 70 zł. Plany abonamentowe nie należą więc do najtańszych, choć aktualnie to samo można powiedzieć o Xbox Game Pass Ultimate - 62,99 zł za miesiąc. Co więc zawierają poszczególne plany w ofercie Sony na wrzesień 2023 roku?

PS Plus Essential PS Plus Extra PS Plus Premium Abonament miesięczny 37 zł 58 zł 70 zł Abonament trzymiesięczny 100 zł 165 zł 200 zł Abonament roczny 295 zł 520 zł 630 zł

Do bardzo udanych tytułów, w które z pewnością warto zagrać, można zaliczyć NieR Replicant ver.1.22474487139… (83/8,6), 13 Sentinels: Aegis Rim (85/9,0), Sid Meier’s Civilization VI (87) czy też Odin Sphere Leifthrasir (87/8,2) - oceny umieszczone w nawiasie pochodzą z serwisu Metacritic. Znajdziemy także sporo innych, całkiem dobrych produkcji, które powinny pochłonąć trochę naszego czasu. Wśród oferty są tytuły dla najmłodszych, fanów gier fabularnych lub osób lubujących się w grach przygodowych. Pełna lista z podziałem na wersje składa się z (oferta będzie dostępna od 19 września 2023 roku):

PS Plus Extra

NieR Replicant ver.1.22474487139… - PS4

- PS4 13 Sentinels: Aegis Rim - PS4

- PS4 Sid Meier’s Civilization VI - PS4

- PS4 Star Ocean The Divine Force - PS4 oraz PS5

- PS4 oraz PS5 Sniper Ghost Warrior Contracts 2 - PS4 oraz PS5

- PS4 oraz PS5 Odin Sphere Leifthrasir - PS4

- PS4 Unpacking - PS4 oraz PS5

- PS4 oraz PS5 Planet Coaster: Console Edition - PS4 oraz PS5

- PS4 oraz PS5 This War of Mine: Final Cut - PS5

- PS5 Cloudpunk - PS4 oraz PS5

- PS4 oraz PS5 Contra: Rogue Corps - PS4

- PS4 Tails Noir - PS4 oraz PS5

- PS4 oraz PS5 Call of the Sea - PS4 oraz PS5

- PS4 oraz PS5 West of Dead - PS4

- PS4 Star Ocean: Integrity and Faithlessness - PS4

- PS4 PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls - PS4 oraz PS5

PS Plus Premium

Star Ocean First Departure R - PS4

- PS4 Star Ocean: Till the End of Time - PS4

- PS4 Dragon’s Crown Pro - PS4

- PS4 Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster - PS4

Źródło: Sony