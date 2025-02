Test Assassin's Creed Mirage PC kontra PlayStation 5. Jakość technik DLSS, FSR i XeSS oraz skalowanie wydajności

Ostatni duży Assassin's Creed ukazał się w 2020 roku - była to oczywiście gra Assassin's Creed Valhalla, gdzie wcielaliśmy się w Eivor(a). Produkcja Ubisoftu ze względu na bardzo duże zainteresowanie otrzymała wyjątkowo długie życie. Oprócz dwóch podstawowych dodatków fabularnych, wchodzących w skład Przepustki Sezonowej, AC: Valhalla otrzymała również dodatkowe i największe rozszerzenie o nazwie Świt Ragnaroku. Ponadto produkcja była wspierana wieloma darmowymi dodatkami, w skład których wchodził m.in. crossover z Kassandrą z Assassin's Creed Odyssey. Finalnie AC: Valhalla miała otrzymać jeszcze jeden fabularny dodatek, skupiający się na postaci Asasyna Basima. W miarę czasu jak gra była produkowana, jej rozmiary wyszły poza skalę zwykłego dodatku i finalnie DLC przekształcono w osobną grę - Assassin's Creed Mirage. Produkcja właśnie wchodzi na rynek, a my oceniamy wydania PC oraz PlayStation 5.

Autor: Damian Marusiak

Assassin's Creed Mirage to pod wieloma względami powrót do korzeni oraz wycofanie się z charakterystycznych rozwiązań z trylogii Starożytności. Poprzednie Asasyny tak naprawdę bardzo mocno odcięły się od tego, czym faktycznie był Assassin's Creed. Jednocześnie dość nieudolnie próbowały być wielkimi grami RPG. Ostatecznie otrzymywaliśmy misz-masz, który nie był ani typowym Assassin's Creed, ani przede wszystkim dobrym RPG. W końcu jednak pewne głowy w Ubisofcie postanowiły przywrócić najważniejsze elementy, który odznaczała się ta seria. AC: Mirage to przede wszystkim gra o skrytobójcach oraz skrytobójstwach. Mechaniki opierają się na cichej eliminacji przeciwników, zamiast atakowania wszystkiego co popadnie niczym Rambo. Tempo gry z tego powodu uległo spowolnieniu, ale bynajmniej nie jest to wada.

Po blisko trzech latach od premiery Assassin's Creed Valhalla, na półki sklepowe trafia gra Assassin's Creed Mirage. Nowa część to powrót do korzeni serii, a jak wypada komputerowa wersja na tle konsolowej? Testujemy dwie wersje gry, a także porównujemy techniki NVIDIA DLSS, AMD FSR i Intel XeSS.

Assassin's Creed Mirage pozwala nam zwiedzić IX-wieczny Bagdad w skórze Basima, który na początku gry jest tylko złodziejem (bardzo dobrym, ale jednak tylko złodziejem). Dopiero po jakimś czasie trafia w szeregi Bractwa Ukrytych, po czym zaczynamy infiltrować największe, ówczesne miasto świata oraz eliminować członków Bractwa Starożytnych (którzy za jakiś czas przekształcą się w Templariuszy). Dodatkowo na pewnym etapie gry możemy operować w okolicach twierdzy Alamut, która później stanie się najważniejszym miejscem dla zreformowanego Bractwa Asasynów, którym przewodzić będzie Altair Ibn-La'Ahad.

Tryb jakości obrazu (Upscaling do 4K) Intel XeSS NVIDIA DLSS AMD FSR Ultra Quality 2944 x 1656 - - Quality 2560 x 1440 2560 x 1440 2560 x 1440 Balanced 2240 x 1260 2259 x 1270 2227 x 1253 Performance 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 Ultra Performance - 1280 x 720 1280 x 720

Assassin's Creed Mirage jest ostatnią grą międzygeneracyjną z tej serii, co oznacza debiut nie tylko na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series, ale również na PlayStation 4, a także Xbox One. Na konsolach obecnej generacji ponownie możemy liczyć na dwa tryby działania: Quality oraz Performance. Komputerowa wersja z kolei oferuje nie tylko nielimitowany framerate, ale również obsługę trzech technik skalowania rozdzielczości: NVIDIA DLSS, AMD FSR oraz Intel XeSS. Co ciekawe, każdą z tych technik możemy wykorzystać nie jako opcję do zwiększenia wydajności kosztem rozdzielczości, ale również jako ulepszoną metodę AA, zachowując jednocześnie natywną rozdzielczość. W naszym teście sprawdzimy nie tylko działanie technik skalowania, ale również porównamy poszczególne presety graficzne z tym, co znajdziemy na konsolach obecnej generacji. Finalnie porównany ze sobą techniki DLSS, FSR oraz XeSS.