Sony PlayStation 5 Pro - mamy nowe szczegóły dotyczące nadchodzącej konsoli. Szykuje się wyraźny wzrost wydajności

Wiele graczy twierdzi dziś, że konsole obecnej generacje wcale nie są wolne. Nie brakuje też głosów, że twórcy gier dopiero ledwie zaczęli korzystać z potencjału tych urządzeń. Mimo to jednak w sieci nie brakuje przecieków dotyczącej ulepszonej wersji PlayStation 5, która rzekomo ma pojawić się w przyszłym roku. Dotarły właśnie do nas nowe wieści w sprawie specyfikacji PS5 Pro. Jednego możemy być pewni: konsola będzie wydajniejsza od standardowego wariantu.

Na forum ResetEra pojawiły się nowe informacje ws. nadchodzącej konsoli od Sony. Wynika z nich, że urządzenie ma opierać się na nowym SoC "Viola" wykonanym w litografii TSMC N4P, który ma bazować na dobrze już znanej architekturze AMD Zen 2. Nadal mówimy o 8-rdzeniowym/16-wątkowym układzie, jednak ten ma rozpędzać się aż do 4,4 GHz. Za wyświetlanie grafiki ma odpowiadać układ oparty na architekturze AMD RDNA 3, aczkolwiek podobno ma on jednocześnie posiadać niektóre funkcje opracowywane z myślą o RDNA 4. Mówi się głównie o ulepszeniach związanych z ray-tracingiem. Omawiany GPU ma składać się z aż 60 jednostek CU, choć podobno 4 z nich mają być nieaktywne (aktualnie w PS5 drzemie układ RDNA 2 z 36 CU). Docelowo układ ma pracować z zegarem 2,0 GHz, co powinno przełożyć się na wydajność 14,33 TFLOPS.

Jeśli natomiast chodzi o VRAM, konsola ma zaoferować 16 GB pamięci GDDR6 na magistrali 256-bit osiągającej transfery na poziomie 18 Gbps. Pojawiła się także informacja, że na pokładzie znajdzie się jednostka NPU XDNA2, dzięki której można liczyć na wyższą wydajność dzięki dobrodziejstwom upscalingu wynikającym z uczenia maszynowego. Konsola PS5 Pro ma zostać zaprezentowana dopiero we wrześniu 2024 roku. Póki co nie wiemy, czy powyższe dane są prawdziwe, aczkolwiek nie da się ukryć, że specyfikacja nowego PlayStation prezentuje się dosyć wiarygodnie. Czekamy zatem cierpliwie na kolejne doniesienia.

Internally, Sony is expecting full specs to leak this month because of dev ket distribution to 3rd party studios. https://t.co/sJ9x4OGjtQ