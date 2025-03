PlayStation Portal, Pulse Explore i Pulse Elite - nowe urządzenia od Sony trafiły do przedsprzedaży. Wiemy, kiedy będą dostępne

Zapowiedziany kilka tygodni temu PlayStation Portal wywołał już spore zamieszanie w szeregach fanów Sony. Dla jednych to ciekawe urządzenie pozwalające cieszyć się grami z PS5 bez zajmowania telewizora innym domownikom, dla innych to z kolei skok na kasę, który nie ma nic wspólnego z prawdziwym handheldem. Tymczasem na pierwsze testy urządzenia ciągle czekamy, ale przynajmniej wiemy już, kiedy Portal będzie mógł trafić w ręce rodzimych graczy.

PlayStation Portal od Sony pojawił się właśnie w przedsprzedaży w niektórych polskich sklepach. Urządzenie zostało wycenione na 999 zł, a jego oficjalna premiera została wyznaczona na 1 grudnia tego roku. Póki co można je zamawiać w RTV Euro AGD oraz MediaMarkcie. Warto przypomnieć, że PlayStation Portal służy do streamowania rozgrywki z PlayStation 5 przez sieć Wi-Fi. Całość posiada 8-calowy ekran LCD Full HD, złącze mini-jack 3,5 mm oraz wszystkie kluczowe elementy i funkcje kontrolera DualSense.

Co więcej, do przedsprzedaży trafiły także nowe słuchawki Sony Pulse Explore, Sony Pulse Elite, a także adapter Sony PlayStation Link służący do przesyłania dźwięku zgodnie z nowym bezstratnym standardem audio. Słuchawki Explore kosztują 949 zł w sklepie RTV Euro AGD i 999 zł w MediaMarkcie, a ich premiera ma miejsce 12 stycznia 2024 roku. Słuchawki Sony Pulse Elite zostały natomiast wycenione na 659 zł w RTV Euro AGD i 699 zł w MediaMarkcie, a ich dostępność przewidywana jest na 21 lutego 2024 roku. Jeśli natomiast chodzi o Sony PlayStation Link, cena tego urządzenia to 119 zł. Podobnie jak inne nowości, można je już zamawiać w sklepach RTV Euro AGD i w MediaMarkt, a dostępne będzie 12 stycznia.

