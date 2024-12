PlayStation Portal - poznaliśmy szczegóły i cenę "handhelda" od Sony. Zaprezentowano też słuchawki Pulse Elite i Pulse Explore

W końcu poznaliśmy szczegóły dotyczące PlayStation Q. Choć tak po prawdzie nie będzie to typowy, rasowy handheld, to jednak urządzenie może zainteresować posiadaczy PlayStation 5, którzy chcieliby cieszyć się swoimi grami z dala od stacjonarnej konsoli. Poznajcie PlayStation Portal, który określany jest przez producenta jako "zdalny odtwarzacz". Poza tym gigant zaprezentował także zestawy słuchawkowe Pulse Elite oraz Pulse Explore.

PlayStation Portal ma łączyć się z konsolą PS5 zdalnie poprzez Wi-Fi, co ma pozwalać użytkownikowi na granie w gry ze swojej konsoli np. w osobnym pokoju bez potrzeby zajmowania telewizora. Urządzenie ma być dostępne jeszcze w tym roku, a jego cena to 199 dolarów / 219 euro.

PlayStation Portal zawiera wszystkie kluczowe funkcje kontrolera DualSense, w tym np. adaptacyjne triggery. Najważniejszą częścią tego urządzenia jest 8-calowy ekran LCD wyświetlający obraz w rozdzielczości 1080p w 60 klatkach na sekundę. Całość ma łączyć się z konsolą PS5 zdalnie poprzez Wi-Fi, co ma pozwalać użytkownikowi na granie w gry ze swojej konsoli np. w osobnym pokoju bez potrzeby zajmowania telewizora. Warto dodać, że na pokładzie znalazł się także port mini-jack 3,5 mm. Kontroler - bo tym właściwie jest Portal - wymaga szerokopasmowego Internetu Wi-Fi o szybkości co najmniej 5 Mb/s, aczkolwiek dla zapewnienia najwyższej jakości rozgrywki producent zaleca sieć o szybkości 15 Mb/s. Urządzenie ma być dostępne jeszcze w tym roku, a jego cena to 199 dolarów / 219 euro. Polska cena nie została jeszcze potwierdzona, ale najprawdopodobniej będzie to 999 zł.

Sony zaprezentowało także nowe zestawy słuchawkowe. Zacznijmy od Pulse Elite, który ma oferować bezstratny dźwięk, wysuwany mikrofon oraz funkcję tłumienia szumów wzmocnioną sztuczną inteligencją, która ma za zadanie filtrować dźwięki tła. Do produktu dołączony będzie również wygodny wieszak do ładowania. Cena to 149,99 dolarów / 149,99 euro. Pulse Explore to z kolei bezprzewodowe słuchawki douszne z dwoma mikrofonami i funkcją tłumienia szumów. Zestaw ma zawierać etui ładujące, a jego cena to 199 dolarów / 219 euro. Data dostępności obu nowych zestawów słuchawkowych nie została jeszcze podana. Producent dodaje również, że Pulse Elite i Pulse Explore mają łączyć się bezpośrednio z PlayStation Portal, wykorzystując nową bezprzewodową technologię audio, PlayStation Link, która ma zapewnić niskie opóźnienia, bezstratny dźwięk i łatwe przełączanie między wieloma hostami.

Źródło: Sony