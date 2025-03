PlayStation 5 Slim - w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie konsoli. Raczej nie ma co liczyć na rewolucję w designie

Od niedawna PlayStation 5 można kupić w cenie nawet poniżej MSRP, co jest świetną sprawą dla graczy, którzy rozważali do tej pory jej zakup. Dla wielu jednak tak dobre oferty są sygnałem, że Sony szykuje się do zapowiedzi nowej wersji konsoli. I rzeczywiście, wszystkie medialne doniesienia wskazują na to, że lada moment poznamy nowy model określany jako Slim. O większych zmianach w wyglądzie urządzenia możemy jednak raczej zapomnieć...

Zdjęcie nowej konsoli PS5 pojawiło się niespodziewanie na forach A9VG. Jak widać poniżej, całość nie różni się znacząco od dotychczasowych wersji konsol (zwykłej i Digital). Nadal mamy do czynienia z charakterystycznymi dwiema "płetwami" i oraz czarnym plastikiem pomiędzy nimi. W oczy rzucają się jednak wyraźne rozcięcia w zewnętrznych panelach. Niemal na pewno jeden z nich będzie zdejmowany i zamiast niego będzie można podłączyć napęd Blu-ray. Rozcięcie w drugiej "płetwie" zapewne ma dawać ujście dla gorącego powietrza oraz zapewniać ogólnie bardziej symetryczny wygląd całego urządzenia.

Jak dodatkowo donosi @BwE_Dev, nowa konsola PlayStation 5 jest prawdopodobnie ok. 5 cm krótsza i tylko nieznacznie cieńsza od obecnych modeli. Określenie Slim zdaje się więc nie pasować do nowego urządzenia Sony. Co więcej, z frontu konsoli podobno zniknęło gniazdo USB-A - zamiast tego mamy dwa porty USB-C. Na ten moment oczywiście nie jesteśmy pewni, czy zamieszczone zdjęcie faktycznie przedstawia konsolę w ostatecznej wersji, jednak w zasadzie wszystkie niedawne przecieki w tej sprawie wskazywały właśnie na efekt widoczny powyżej. Pozostaje nam więc czekać na oficjalną zapowiedź.

I would say its about 5cm or so shorter, not much thinner. Weird curve in the middle with smaller vents. The BD drive is less curved so it looks weird. Has two ugly black slits on each side of the case. Dual USB-C on the front. Stupid embossed ✖️⭕️⏹️ on the rear.



Boring ASF.