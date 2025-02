Konsola PlayStation 5 Slim wcale nie musi być mniejsza od dotychczasowego modelu. Nowe informacje od Toma Hendersona

Wydaje się niemal pewne, że już za kilka miesięcy, a może nawet kilka tygodni Sony oficjalnie zapowie nową wersję konsoli PlayStation 5. Wszyscy określają ją mianem Slim, mając jednocześnie nadzieję na znacznie bardziej poręczną konstrukcję, jednak jak zdradza świetnie poinformowany Tom Henderson, nowa wersja PS5 wcale nie musi być mniejsza. Można jedynie liczyć na zmieniony wygląd całego urządzenia i kilka usprawnień.

Tom Henderson, który jako pierwszy wspomniał o nowej konsoli PS5 z odłączanym napędem, ujawnił właśnie, że nadchodząca nowa wersja może w ogóle nie otrzymać nazwy Slim. Wszystko dlatego, że dotychczas widziane prototypy podobno nie wyglądają, jakby miały być zauważalnie mniejsze. Koniec końców na pewno możemy spodziewać się innych wymiarów, jednak w świetle tych informacji trudno liczyć na pojawienie się PlayStation 5 w wersji mini. Możliwe więc, że producent oznaczy nową konsolę jako model ulepszony w stosunku do oryginału, który powinien trafiać na półki sklepowe tylko do końca tego roku.

I don't know anything about the recent PlayStation Slim rumors and when it will be revealed.



Logically, with a release set for September, a reveal soon makes sense. As for if it will be called the "Slim" or not, I'm inclined to believe it will just be called a PS5 and branded…