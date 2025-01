Xbox znalazł się na zakręcie. Sprzedaż konsol Microsoftu w Europie mocno spada, a to nie koniec złych wieści

Zasadnicza część wojny konsolowej toczy się od lat na płaszczyźnie Microsoft - Sony. Jest spora szansa, że jeszcze w tym roku otrzymamy od tych firm odświeżone wersje sprzętu, które lepiej będą w stanie sprostać wymaganiom współczesnych gier. Nie da się zaprzeczyć, że górą w tej generacji jest PlayStation 5 i raczej się to w przyszłości nie zmieni. Potwierdzają to też najnowsze nieoficjalne doniesienia o bardzo złej sytuacji Xboksa na rynku europejskim.

Według nieoficjalnych informacji, sprzedaż Xboksa Series X|S na rynku europejskim spadła do bardzo niskiego poziomu. Niektórzy wydawcy gier zaczęli nawet kwestionować sensowność dalszego wsparcia tych konsol.

Głos na temat aktualnej kondycji konsoli Microsoftu zabrał ostatnio Chris Dring, który należy do kierownictwa znanego w branży portalu GamesIndustry.biz. W opublikowanym podcaście wskazuje on, że sprzedaż konsol Xbox Series X|S w Europie znajduje się aktualnie na bardzo niskim poziomie. Informacje te mają pochodzić od dużego wydawcy gier, jak i od firmy specjalizującej się w produkcjach niezależnych. Sytuacja jest na tyle zła, że sklepy w Europie ograniczają (lub planują ograniczyć w przyszłości) zapasy i dostępność tych konsol. To jednak nie koniec złych wieści. Ponoć w branży da się także usłyszeć głosy kwestionujące sensowność wspierania urządzeń Microsoftu przez wprowadzane na rynek gry.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Xbox Series S praktycznie od samego początku sprawia twórcom gier problemy z powodu swojej ograniczonej wydajności. W pewnym sensie blokuje on uwolnienie pełnego potencjału obecnej generacji. Głosy niezadowolenia ze strony deweloperów i wydawców nie są zatem w tym przypadku czymś nowym. Jednak kiepska sprzedaż obu wariantów konsol zaczyna skłaniać ich do rozważenia możliwości porzucenia także Xbox Series X. Osobiście uważam, że taki rozwój sytuacji jest w ostatecznym rozrachunku mało prawdopodobny, ponieważ byłaby to olbrzymia porażka wizerunkowa Microsoftu. Amerykańska firma wolałaby zapewne dopłacać twórcom i wydawcom (a przynajmniej niektórym z nich), żeby nie porzucali Xboksa. Niezależnie od tego, z pewnością takiego wsparcia nie zakończą liczne podmioty należące do Microsoftu, w tym firmy Bethesda Softworks oraz Activision Blizzard.

Chris Dring twierdzi także, że w przyszłości na PlayStation 5 trafi z pewnością znacznie więcej ekskluzywnych gier z Xbox Series X|S. Mówi się tutaj nawet o największych produkcjach. Dla Microsoftu mogłaby to być okazja do dodatkowego zarobku, jednak można mieć obawy czy nie doprowadziłoby to do dalszego i ostatecznego załamania sprzedaży tych urządzeń. Do podanych informacji należy podejść z odpowiednim dystansem, ponieważ nie mają one oczywiście charakteru oficjalnego. Portal GamesIndustry.biz ma jednak bardzo dobre kontakty w branży gier wideo, jest to zatem dosyć wiarygodne źródło.

