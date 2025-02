Przyszła generacja Xbox ma otrzymać dwa urządzenia - klasyczną konsolę oraz handheld pokroju Nintendo Switch

W ostatnich dniach o Xboksie jest bardzo głośno, ale może niekoniecznie w takiej formie, jakiej oczekiwaliby fani tejże platformy. Okazuje się bowiem, że Microsoft może zmienić swoją politykę i przejść przede wszystkim w wydawanie gier na różnych platformach, w tym także na PlayStation oraz Nintendo Switch (2). Przedsiębiorstwo mimo wszystko nadal planuje wydać kolejną generację Xboksa, a przynajmniej na to wskazują najnowsze doniesienia.

Według nieoficjalnych doniesień, Microsoft w dalszym ciągu planuje wydać kolejną generację Xboksa. Tym razem mielibyśmy otrzymać dwa urządzenia, ale tylko jedną klasyczną konsolę. Drugi sprzęt ma zbyć zbliżony możliwościami chociażby do popularnego Nintendo Switcha.

W podcaście Xbox News Cast pojawiły się nieoficjalne informacje na temat planów firmy Microsoft na kolejną generację Xbox. Okazuje się, że producent w dalszym ciągu przygotowuje się do wydania nowych urządzeń. Liczba mnoga, bowiem mowa dokładnie o dwóch sprzętach - klasycznej konsoli oraz handheldzie z działaniem zbliżonym do Nintendo Switch. Przenośny Xbox miałby działać zarówno w trybie mobilnym jak i dockowania, a granie byłoby możliwe zarówno natywnie (instalacja w pamięci) jak również za pośrednictwem chmury (streaming).

W tym samym materiale pada informacja, jakoby za przenośną konsolę Xbox miałby odpowiadać zespół w Microsofcie, dotychczas zajmujący się działem komputerów Surface. Co ciekawe, według Moore's Law is Dead, Microsoft miałby nie zdecydować się jeszcze na konkretne APU dla nowej konsoli. Związane jest to z tym, że Microsoft miał otrzymać dwie oferty - jedną od AMD a drugą od Intela. Microsoft już kiedyś wykorzystywał procesor od Intela w przypadku konsoli Xbox, więc ponowne wejście w taką współpracę nie byłoby nowością dla obu korporacji. A czy faktycznie kolejna generacja Xboksa będzie napędzana przez układy Intela, to dopiero się okaże w kolejnych latach.

