Starfield i inne hitowe produkcje tworzone z myślą o konsolach Xbox mogą pojawić się na PlayStation 5

Przez długie lata to posiadacze konsol PlayStation mogli cieszyć się wieloma świetnymi grami niedostępnymi na innych platformach. Ostatnie premiery i zapowiedzi ze strony Microsoftu mogły jednak wywołać zazdrość wśród fanów Sony, bowiem na Xboksa wydano już m.in. Starfielda czy Hi-Fi Rush, a w drodze są kolejne duże tytuły, jak np. Indiana Jones i Wielki Krąg. Mimo wszystko Microsoft może nieoczekiwanie zmienić strategię i wydać te hity również na konsole PlayStation 5.

Wygląda na to, że już niebawem Microsoft ogłosi zmianę swojej strategii biznesowej. Na konsole PlayStation 5 zawitać może m.in. Starfield, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, a także Indiana Jones i Wielki Krąg.

Choć taki scenariusz może brzmieć dla wielu nierealnie, to jednak na łamach serwisu XboxEra pojawiła się informacja sugerująca, że Microsoft poczynił spore inwestycje w zestawy deweloperskie PS5. Wygląda na to, że w drodze na konsole Sony są porty Sea of Thieves i Hi-Fi Rush (premiera tego drugiego ma odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale tego roku), ale to nie wszystko. Podobno kwestią czasu jest wydanie portu Starfielda, jednego z największych hitów zeszłego roku. Jak donosi źródło, gra Bethesdy ma trafić konsolę Sony obecnej generacji "jakiś czas" po premierze pierwszego dodatku DLC na PC i Xbox Series X|S, czyli Shattered Space.

Co więcej, na The Verge możemy przeczytać, że Bethesda rozważa także przeniesienie Indiany Jonesa i Wielkiego Kręgu na PS5. Powstająca właśnie przygodowa gra ma mieć dosyć krótki, prawdopodobnie kilkumiesięczny okres wyłączności na Xboksach. Premiera na PC i konsolach Xbox Series X|S planowana jest na końcówkę 2024 roku, dlatego możliwe, że w 2025 roku w tytuł ten zagrają także posiadacze PS5. Nie da się ukryć, że taki scenariusz jest dosyć zaskakujący, jednak - jak to zazwyczaj bywa - jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wiele wskazuje na to, że zyski Microsoftu z ekskluzywnych gier okazują się niewystarczające. Rzekomo za kulisami wciąż toczy się intensywna debata na temat tego, które gry należy przenieść na konkurencyjne konsole (poniżej znajdziecie listę tych najbardziej prawdopodobnych, które pojawiły się w dotychczasowych przeciekach). Można zatem oczekiwać, że niebawem gigant wyda oświadczenie na temat nowej strategii biznesowej.

All Xbox games rumored to come to PS5:



✅ Indiana Jones

✅ Starfield

✅ Doom Year Zero

✅ Hi-Fi Rush

✅ Sea of Thieves

✅ Microsoft Flight Simulator



These games have also been in the rumor mill:



✅ Halo Infinite

✅ Pentiment

✅ Grounded pic.twitter.com/ugbSzAlrPI — Hunter (@NextGenPlayer) February 4, 2024

Źródło: XboxEra, The Verge, @NextGenPlayer