Indiana Jones and the Great Circle - gameplay z gry Microsoftu oraz MachineGames. Konkurencja dla Tomb Raider i Uncharted

Microsoft oraz MachineGames (twórcy ostatnich gier z serii Wolfenstein) w 2020 roku ogłosili prace nad grą w uniwersum Indiany Jones. Ze względu na charakterystykę tej serii, od samego początku liczyliśmy na produkcję konkurencyjną dla Tomb Raidera czy Uncharted. Podczas pokazu Xbox Developer_Direct w końcu po raz pierwszy zaprezentowano efekty kilkuletnich prac studia MachineGames. Nowa gra nosi nazwę Indiana Jones and the Great Circle, a jej premierę zaplanowano na ten rok. Wygląda na to, że najbliższe 12 miesięcy będzie wyjątkowo obfite dla Microsoftu.

Indiana Jones and the Great Circle (w polskiej wersji językowej - Indiana Jones i Wielki Krąg) jest przygodową grą z perspektywy pierwszej osoby (FPP), która nastawiona będzie przede wszystkim na eksplorację oraz rozwiązywanie zagadek, a w mniejszym stopniu na walce z przeciwnikami (tutaj będziemy przede wszystkim wykorzystywać mechanikę walki wręcz oraz przy wykorzystaniu ikonicznego bicza). Pod tym względem Indiana Jones będzie się zatem mocno wyróżniał na tle Tomb Raidera oraz Uncharted, gdzie graliśmy z trzeciej osobie (TPP). Akcja gry toczy się w 1937 roku - pomiędzy wydarzeniami z filmów Indiana Jones i Poszukiwacze Zaginionej Arki oraz Indiana Jones i Ostatnia Krucjata. Celem tytułowego bohatera będzie odkrycie sekretu stojącego za Wielkim Kręgiem, który jest w tym samym czasie poszukiwany przez złowrogie siły, próbujące wykorzystać jego starożytną moc.

Indiana Jones podczas wykonywania swojej misji zostanie wrzucony do różnorodnych miejsc na całym świecie. Na chwilę obecną potwierdzono m.in. rozgrywkę w Watykanie, wśród egipskich piramid oraz zatopione świątynie Sukhothai. Wspomniany z kolei wcześniej bicz będzie mógł zostać wykorzystany nie tylko do odwracania uwagi wrogów lub do bezpośredniej walki z nimi, ale również do samej eksploracji, by móc z jego pomocą przedostawać się do pozornie trudno dostępnych miejsc. Indiana Jones i Wielki Krąg opisywany jest jako gra łącząca w sobie liniową fabułę (co oznacza raczej brak aktywności pobocznych lub mocne ich ograniczenie) z częściowo otwartym światem. Gra zadebiutuje na PC oraz Xbox Series (także w usługach Game Pass) w 2024 roku, a polscy gracze mogą liczyć na obecność pełnej lokalizacji: dubbingu oraz napisów. Już teraz potwierdzono także, że gra będzie miała zaimplementowany system HDR.

Źródło: Microsoft