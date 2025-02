Call of Duty pozostanie na konsolach PlayStation. Microsoft niespodziewanie zawarł porozumienie z Sony

Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft przez wielu określane jest jako jedno z najważniejszych wydarzeń w historii branży. Wszystko wskazuje na to, że może ono wywrócić przyszłość gamingu do góry nogami. Po niedawnej wygranej z FTC wydaje się, że oficjalna wiadomość w tej sprawie jest już tylko kwestią czasu. Potwierdzeniem tego wydaje się być najnowsze porozumienie dot. przyszłości marki Call of Duty, które zawarte zostało pomiędzy Microsoftem a Sony.

Gry z serii Call of Duty będą pojawiać się na konsolach Sony jeszcze przez 10 lat. To oznacza, że całe porozumienie jest bardzo podobne do niedawno zawartej 10-letniej umowy między Microsoft i Nintendo.

Jak wiadomo, włodarze marki PlayStation z Jimem Ryanem na czele obawiali się całego przedsięwzięcia głównie ze względu na fakt, że tak dochodowe tytuły jak Call of Duty staną się ekskluzywne dla platformy Xbox. Wygląda jednak na to, że ostatecznie do tego nie dojdzie (a przynajmniej nie od razu, ale o tym za chwilę). Phil Spencer opublikował właśnie informację, jakoby Sony ostatecznie przystało na warunki Microsoftu. Brzmi ona następująco: "Z przyjemnością informujemy, że Microsoft i PlayStation podpisały wiążącą umowę dotyczącą utrzymania Call of Duty na PlayStation po przejęciu Activision Blizzard. Z niecierpliwością czekamy na przyszłość, w której gracze na całym świecie będą mieli większy wybór, jeśli chodzi o granie w swoje ulubione gry".

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games. — Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023

Powyższy tweet zdaje się kończyć gorzką bitwę między firmami, która toczyła się zarówno prywatnie, jak i publicznie w ciągu ostatniego roku po tym, jak Microsoft ogłosił planowane przejęcie Activision Blizzard w styczniu 2022 roku. Co ciekawe, chociaż komunikat nie mówi nic na temat czasu dostępności Call of Duty na PlayStation, Kari Perez, szef globalnej komunikacji w Xbox, potwierdził dla serwisu The Verge, że gry z tej serii będą pojawiać się na konsolach Sony jeszcze przez 10 lat. To oznacza, że całe porozumienie jest bardzo podobne do niedawno zawartej 10-letniej umowy między Microsoft i Nintendo.

Źródło: The Verge