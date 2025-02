Microsoft o krok od przejęcia Activision Blizzard. Przedsiębiorstwo otrzymało zgodę od Stanów Zjednoczonych

Głośna fuzja Microsoftu trwa już naprawdę długo i na drodze gigantowi z Redmond stanęło już sporo przeciwników, których udawało się mimo wszystko pokonać. W ostatnich dniach przejęcie Activision Blizzard było blokowane poprzez proces wytoczony przez Federalną Komisję Handlu (FTC). Jednak najnowsze informacje całkiem wyraźnie mówią o tym, że po trwającej pięć dni rozprawie sąd orzekł na korzyść Microsoftu. Do zakończenia fuzji firma ma więc całkowicie otwarte drzwi.

Po trwających 5 dni przesłuchaniach Microsoftu przez Federalną Komisję Handlu proces zakończył się orzeczeniem na korzyść giganta z Redmond. Nic nie stoi już na przeszkodzie, aby sfinalizować fuzję z Activision Blizzard.

Sprawa dotycząca fuzji Microsoftu zdaje się nareszcie mieć swój koniec. Sąd Dystryktowy USA dla Północnego Dystryktu Kalifornii wydał dla firmy korzystny wyrok, więc obecnie nie ma żadnych przeciwwskazań do przejęcia Activision Blizzard. Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych nie udało się dowieść, że fuzja ta spowodowałaby niejako monopol Microsoftu i byłaby działaniem antykonkurencyjnym. O wyniku całej sprawy można było się domyślić, kiedy to na Twitterowym koncie Activision Blizzard został udostępniony post ze znanym Jamrajem Crashem oraz podpisem "tak wygląda prawdziwa pewność siebie". Oczywiście nie chodziło w tym wypadku o zapowiedź kolejnej części jego przygód, co później potwierdziły wpisy innych osób na tej platformie.

This is what pure confidence looks like. #crashbandicoot pic.twitter.com/JzRqVqq6ex — Activision Blizzard (@ATVI_AB) July 7, 2023

Rezultat potwierdził choćby Florian Mueller, który udostępnił zdjęcie z fragmentem pierwszej strony wyroku. Następnie sam prezes Microsoftu Brad Smith opublikował oficjalne oświadczenie Microsoftu w tej sprawie. Tak więc Stany Zjednoczone stoją otworem przed przedsiębiorstwem. W innych państwach osiągnięto już pozytywne wyroki dla firmy, więc przejęcie Activision Blizzard może być kwestią bardzo krótkiego okresu czasu. Tym bardziej że wyrok sądu nastąpił tak szybko, ponieważ 18 lipca 2023 roku jest ostatecznym terminem, po którym warunki fuzji mogłyby być ponownie rozpatrywane (co jest zresztą zawarte w pisemnym wyroku sądu). Jak cała ta sytuacja wpłynie na branżę gier wideo? Niebawem się tego dowiemy.

BREAKING: Microsoft wins US court case against FTC.



The FTC's motion for preliminary injunction has been denied.



Xbox + Activision Blizzard is closer than ever. pic.twitter.com/DfbwCJ9fiI — Klobrille (@klobrille) July 11, 2023

WE HAVE THE DECISION!



FTC LOST! Microsoft-ABK can close!



". After considering the parties’ voluminous pre-and-post hearing writing submissions, and having held a five-day evidentiary hearing, the Court DENIES the motion for preliminary injunction. The FTC has not shown"



1/X — Florian Mueller (@FOSSpatents) July 11, 2023

Our statement on today's decision: pic.twitter.com/jRDD8PhBeT — Brad Smith (@BradSmi) July 11, 2023

Źródło: Twitter @klobrille, @FOSSpatents, @BradSmi, @ATVI_AB