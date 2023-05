Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft

Sprawa tytułowego przejęcie była dość długim procesem, ponieważ Microsoft ogłosił zamiar fuzji 18 stycznia zeszłego roku. Międzyczasie Gigantowi z Redmond rzucane były kłody pod nogi, które jednak udało mu się skutecznie omijać. Dużo zarzutów było całkiem bezpodstawnych i można było odnieść wrażenie, że inne firmy (szczególnie Sony) chwytały się czegokolwiek, aby nie doprowadzić do pozytywnego finału. Jednak ostatecznie do przejęcia doszło dziś (15 maja 2023 r.).

Komisja Europejska wydała dziś (15.05.23 r.) oświadczenie w sprawie fuzji Microsoftu z Activision Blizzard. Przejęcie zostało rozpatrzone pozytywnie, jednak nie obyło się bez dodatkowych warunków.

Trzeba przyznać, że ostatecznego werdyktu w całej sprawie nie można było się tak łatwo domyślić. Naprzeciw Microsoftowi wyszło wiele firm, które twierdziły, że przejęcie to zapewni gigantowi monopol i cała branża tylko na tym straci. Praktycznie co chwilę mogliśmy usłyszeć o nowej sytuacji, która wstrzymywała fuzję. Sam Microsoft starał się dowieść, że inni nie mają racji, dokonując wielu działań na tym polu. Ostatecznie Komisja Europejska wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że przejęcie Activision Blizzard może dojść do skutku. Dokładnie przyjrzano się bowiem przysłowiowym "za i przeciw" i końcowym wnioskiem był fakt, że fuzja ta nie przyniesie negatywnych skutków dla branży, jednak muszą zostać spełnione odpowiednie warunki, aby tak w rzeczywistości było.

Pod uwagę wzięto również sytuację, w której to Microsoft wycofałby gry Activision Blizzard z konsol Sony. Okazało się, że nie miałoby to większego wpływu, ponieważ na jedną konsolę Xbox przypadają cztery konsole PlayStation. Poza tym Sony ma bogatą bibliotekę gier, którą, tak czy inaczej, może się obronić. Warunkiem do zawarcia fuzji jest jednak zapewnienie przez okres 10 lat darmowych licencji, dla serwisów streamingowych na gry Activision Blizzard. Umożliwi to ekspansję tytułów na inne platformy, więc każda usługa streamingowa będzie mogła zaoferować granie w chmurze w te gry. Ma to rozwiązać problem, w którym to Microsoft miałby przewagę nad innymi właśnie w tej dziedzinie.

