PlayStation 5 Slim - coraz więcej wskazuje na to, że Sony niebawem zapowie nową wersję konsoli

Od wielu miesięcy w sieci huczy od plotek na temat nadchodzącej konsoli PlayStation 5 Slim. Wielu zaufanych informatorów twierdzi, że jeszcze w tym roku Sony zaprezentuje nową "pees-piątkę" w wersji z odłączanym napędem na płyty Blu-ray, jednak konkretnych zapowiedzi do tej nie było. Działania producenta oraz zapis w dokumencie największego konkurenta sugerują jednak, że na prezentację nowego urządzenia nie trzeba będzie zbyt długo czekać.

Sony oficjalnie obniżyło ceny konsol w kilku europejskich krajach. Ponadto Microsoft spodziewa się, że PlayStation 5 Slim doczeka się premiery jeszcze w tym roku, a cena urządzenia będzie wynosić 399 dolarów.

Przez długi czas faktyczna cena PlayStation 5 była ogólnie rzecz biorąc dosyć wysoka (znacznie powyżej MSRP). Od jakiegoś czasu można jednak dostrzec, że w wielu sklepach konsola jest dziś łatwo dostępna w zestawach z grami cenie nieco powyżej 2000 zł. Jakby tego było mało, w zagranicznych sklepach Amazon czy eBay pojawiają się nawet jeszcze bardziej atrakcyjne oferty. Co więcej, w ostatnich dniach konsola doczekała się nawet oficjalnej promocji ze strony Sony, w ramach której od 1 do 15 lipca PS5 można nabyć w cenie 449 euro (obniżka dostępna m.in. we Włoszech czy Portugalii). Nie da się ukryć, że to sytuacja bez precedensu, dlatego nic dziwnego, że pojawiły się spekulacje, jakoby Sony zaczynało nieśmiało czyścić magazyny przed premierą wersji Slim.

Całej sprawie kolorytu dodaje najnowszy dokument Microsoftu w FTC (Federalna Komisja Handlu), w którym znajduje się wzmianka o nadchodzącej konsoli Sony. Jak widać poniżej, producent Xboksów spodziewa się, że PlayStation 5 Slim doczeka się premiery jeszcze w tym roku, a cena urządzenia będzie wynosić 399 dolarów. Całość powinna więc kosztować tyle samo, co PlayStation 5 Digital Edition, a to daje nam jasno do zrozumienia, że sprzęt domyślnie będzie sprzedawany bez napędu Blu-ray. Jak przewiduje Tom Henderson, PS5 Slim ma zadebiutować już we wrześniu. W świetle powyższych informacji wydaje się więc, że lada moment możemy doczekać się stosownej konferencji Sony, jednak póki co warto czekać na kolejne doniesienia w tej sprawie.

Źródło: Gamerant, PushSquare