Następna konsola Nintendo ma zaoferować moc obliczeniową na poziomie PlayStation 4 lub Xboksa One

Nintendo Switch ma już kilka ładnych lat na karku. Nic dziwnego więc, że w sieci coraz głośniej zaczyna mówić się o następnej konsoli japońskiego producenta, zwłaszcza, że popularny "Pstryczek" od samego początku nie imponuje mocą obliczeniową. Jeśli wyczekiwaliście kolejnych wieści o następcy Switcha, to mamy dla Was dobre wiadomości. Na temat nadchodzącego urządzenia wypowiedział się sam... Bobby Kotick.

Bobby Kotick twierdzi, że konsola Nintedo zaoferuje moc obliczeniową na poziomie konsol 8. generacji, czyli PlayStation 4 i Xboksa One. W sam raz, żeby udźwignąć kolejne odsłony Call of Duty?

CEO Activision Blizzard był wczoraj przesłuchiwany w sądzie w sprawie przejęcia jego korporacji przez Microsoft. Niektóre wypowiedzi są zdecydowanie warte odnotowania, jak np. ta o przyszłości serii Call of Duty na konsolach Nintendto: "Właściwie myślę, że prawdopodobnie stworzymy grę Call of Duty na nową konsolę Nintendo. Nie mogę powiedzieć, że są jakieś konkretne plany, ale mogę powiedzieć, że jest to coś, co byśmy rozważyli". Bobby Kotick podkreślił przy tym, że nie rozmawiał z Microsoftem na temat obecności Call of Duty na konsolach Nintendo po zatwierdzeniu fuzji (chodzi o 10-letnie partnerstwo), natomiast niedostarczenie tej serii na sprzęt Japończyków uważa za duży błąd. Przyznaje, że nie wierzył w sukces tej platformy, a dziś jest to "prawdopodobnie drugi największy system do gier w historii".

Just revealed Bobby Kotick and Nintendo have had active talks about the next-generation Nintendo console



Also says that apparently Next-Gen Nintendo console is close to Gen 8 power (PlayStation 4 / Xbox One) — Benji-Sales (@BenjiSales) June 28, 2023

Najciekawsza jest jednak wzmianka na temat następnej generacji konsol od Nintendo. Bobby Kotick twierdzi, że urządzenie zaoferuje moc obliczeniową na poziomie konsol 8. generacji, czyli PlayStation 4 i Xboksa One. Te niemal 10-letnie już konsole nigdy nie były chwalone za dużą wydajność, jednak biorąc pod uwagę fakt, że następca Switcha także będzie mobilny, a ekosystem Big N rządzi się swoimi prawami, trudno uznawać te informacje za rozczarowujące. Nie pojawiła się niestety żadna wzmianka o dacie premiery tej konsoli.

Źródło: @BenjiSales, The Verge