Najlepsze gry na Nintendo Switch dla dzieci - TOP 5 tytułów jakie warto kupić na prezent

Nintendo Switch to jedna z najchętniej wybieranych konsol dla dzieci. Popularność wśród najmłodszych graczy zawdzięcza wygodnym kontrolerom Joy-Con, a także możliwości łączenia rozgrywki przed telewizorem z mobilną. W kilka chwil zmienisz Nintendo Switch w konsolę przenośną, którą zabierzesz wszędzie tam, gdzie chcesz! Czas spędzany na graniu może rozwijać u dziecka refleks, wytrwałość i spostrzegawczość - pod warunkiem, że będą to odpowiednie gry. Zobacz, jakie tytuły kupić dla młodego gracza!

Dlaczego warto kupić dziecku Nintendo Switch?

Nintendo Switch to chętnie wybierany prezent dla dziecka - na komunię czy urodziny. Nic dziwnego - konsola jest kompaktowa, kolorowa, a biblioteka dostępnych tytułów jasno sugeruje, że młodzi fani gamingu chętnie będą spędzać przy niej czas. Możesz wybrać wersję klasyczną Nintendo Switch lub wersję z wyświetlaczem OLED. Oprócz większych rozmiarów (7 cali) zachwyca on doskonałym odwzorowaniem barw. W obu tych sprzętach możesz swobodnie przełączać się z trybu stacjonarnego na przenośny. Jeśli twoje dziecko preferuje grę głównie poza domem, na przykład w podróży, kup Nintendo Switch Lite - czyli konsolę w pełni przenośną, której nie podłączysz do telewizora.

Jakie gry na Nintendo Switch dla dzieci?

Szukając najlepszych gier dla dzieci na Nintendo Switch, sprawdź oznaczenie PEGI. To system klasyfikacji gier, który pozwala zaszeregować tytuł jako właściwy dla dzieci w określonym wieku. Zobacz, jakie gry dla dzieci dobrze dodać do swojej kolekcji!

Mario Kart 8 Deluxe - szalone wyścigi gokartów to jedna z ulubionych gier z Mario w roli głównej. Oprócz dobrze znanych tras, czekają zupełnie nowe, na przykład - Urchin Underpass i Battle Stadium. Ścigać można się nawet z ośmioma znajomymi dzięki lokalnemu połączeniu bezprzewodowemu.

Animal Crossing: New Horizons - gra, która szturmem podbiła serca użytkowników - tych starszych, i tych młodszych. Spokojne tempo pozwoli zrelaksować się po dniu pełnym wrażeń. Chcesz dekorować dom i dbać o zwierzęta? To idealny sposób na relaks! Młody gracz pozna całe spektrum zawodów i hobby - na przykład majsterkowanie i samodzielne tworzenie narzędzi czy mebli. Wirtualny świat gry wciąga!

Just Dance Edycja 2023 - dla odmiany - gra pełna ruchu i muzyki. Graczom nie pozostaje nic innego, jak wstać i tańczyć. Jeśli martwisz się, że twoje dziecko nie ma odpowiedniej porcji ruchu, podaruj mu tę grę - powtarzanie układów tanecznych w rytm ulubionych przebojów to świetne ćwiczenie. A jeszcze lepiej, gdy młody gracz może tańczyć z rodziną lub przyjaciółmi.

Hot Wheels Unleashed - kolejne wyścigi, tym razem dla miłośników Hot Wheels. Jeśli twoje dziecko chętnie bawi się zabawkami z tej serii, z pewnością przypadnie mu do gustu wirtualna wersja! Zawrotnie szybka jazda na kreatywnych torach i dekorowanie samochodów marzeń? Wystarczy włączyć tę grę!

New Pokémon Snap - gier z Pokémonami na Nintendo Switch jest wiele. Od tej dobrze rozpocząć swoją przygodę. W tej grze każdy może zamienić się w badacza dzikich Pokémonów i eksplorując ich krainę, robić im udane zdjęcia. Jeśli dziecko dopiero wkracza w świat Pokémonów i dokładnie je poznaje, nie ma lepszej gry, by utrwalać i poszerzać swoją wiedzę o tych stworkach.

Wiesz już, jakie gry będą najlepszym wyborem dla młodego fana gamingu? Sprawdź konsole Nintendo Switch w sklepie MediaMarkt i postaw na dodatkowe tytuły, by już na samym początku twoje dziecko miało w czym wybierać!

Źródło: Media Expert