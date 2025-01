Batman Arkham Trilogy - świetna seria z Mrocznym Rycerzem w roli głównej wreszcie ukaże się na Nintendo Switch

Gdybyśmy mieli przygotować zestawienie najbardziej godnych zapamiętania growej trylogii XXI wieku, trudno by było nie umieścić na którymś z miejsc wspaniałej historii Mrocznego Rycerza. Zgoda, gdzieś po drodze pojawił się prequel w postaci Arkham Origins, ale tworzona przez inne studio pozycja pozostaje mocno w tyle za popisową serią od Rocksteady. Dotąd jednak żadna z tych gier nie pojawiła się na konsolach Nintendo Switch. Teraz ma się to zmienić.

Jeszcze tej jesieni na Nintendo Switch pojawi się Batman Arkham Trilogy, pozwalające po raz pierwszy ograć na tejże konsoli wszystkie gry studia Rocksteady przedstawiające zmagania obrońcy Gotham.

Tym samym po wielu latach posiadacze Nintendo będą mieli okazję sprawdzenia zarówno Arkham Asylum, jak i kontynuacje w postaci Arkham City oraz Arkham Knight. Gry mają naturalnie posiadać wszelkie dotychczasowe update'y oraz dodatki, więc można liczyć na pełne doświadczenie. Przynajmniej na razie nie pojawi się Arkham Origins. Nierzadko mocno krytykowany za wtórność tytuł stworzony przez zespół WB Montreal i koncentrujący się na wczesnym okresie działalności Batmana nie został uwzględniony w pakiecie.

Można się czepiać, że coś takiego powinno trafić na Nintendo już dawno temu, ale nie zmienia to faktu, iż kto z zainteresowanych tematyką jakimś sposobem nie ograł dotąd jeszcze żadnej z tych odsłon, powinien powoli już szykować fundusze na zakup tejże trylogii. Stanowi ona bowiem nie tylko gratkę dla każdego miłośnika uniwersum DC i samego Mrocznego Rycerza, ale pod kątem mechanik walki, skradania czy eksploracji z czystym sumieniem można ją zaliczyć do absolutnego kanonu współczesnych gier akcji. I to po prostu świetna, klimatyczna i spójna historia.

