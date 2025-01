Cyberpunk 2077 - CD Projekt wprowadza nową aktualizację. Poprawia między innymi wydajność DLSS 3 na procesorach AMD

Na obecną chwilę większość z nas oczekuje tego, co dostarczy nam zaplanowany na końcówkę września Phantom Liberty - pierwszy i zarazem najprawdopodobniej jedyny dodatek do niezwykle głośnego (nie zawsze w dobrym sensie) tytułu CD Projekt Red. Przeszedł on długą drogę i wygląda na to, że daleko do jej końca, jako czeka nas całkiem sporo naprawdę poważnych usprawnień związanych nie tylko z grafiką. Na razie dostaliśmy kolejną porcję aktualizacji.

Cyberpunk 2077 otrzymał kolejną solidną porcję update'ów na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series S|X. Związane są m.in. z szeroko pojętą wydajnością, ale poprawiają także sporo różnego rodzaju bugów.

Prace nad łataniem Cyberpunka zdają się nie mieć końca. I nie ma się co dziwić - to już przecież nie tylko poprawianie stanu gry z okresu premiery, ale także usprawnienia związane z dodanymi długo po niej nowymi technologiami. Patch 1.63 poprawia na przykład wydajność techniki DLSS 3 pecetowcom używającym maszyn z procesorem AMD. Usunięto również kłopoty przy uruchamianiu gry, jakie miewali użytkownicy Razer Chroma. Osoby ogrywające tytuł na konsolach Xbox Series X|S z kolei dostają więcej miejsc na zapisy ręczne (do 20) oraz punkty bez powrotu (10). Ponadto pozbyto się problemu związanego ze spadkiem klatek przy długim graniu.

Lista obejmuje też całkiem sporo poprawek związanych z konkretnymi questami. Znajdą się zarówno te mniej wpływające na rozgrywkę (np. odbijanie się V w lustrze podczas jednej z misji), jak i powiązane już z właściwym przebiegiem danej sekwencji, na czele z zablokowaniem się questa. Wygląda na to, że warszawscy deweloperzy od pewnego czasu znajdują się na drodze, którą powinni kroczyć od początku - czyli rozwijać swój projekt tylko pod kątem sprzętów najnowszej generacji, bez rozdrabniania się, które było przyczyną dużej części problemów.

Źródło: CD Projekt RED