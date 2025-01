Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - twórcy przedstawiają Black Market ulokowany w nowej dzielnicy Dogtown

We wrześniu, po niezwykle długim okresie oczekiwania, ujrzymy wreszcie premierę dodatku do gry Cyberpunk 2077, zatytułowanego Phantom Liberty. Ostatnie miesiące poprzedzające ten moment będą zapewne wykorzystane przez twórców do prezentacji cech rozszerzenia. Podczas Xbox Games Showcase Extended, które odbyło się po pokazie Microsoftu w trakcie Summer Game Fest, zaprezentowano krótki pokaz rozgrywki z dodatku CD Projekt RED.

W najnowszym materiale z dodatku Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zaprezentowano Black Market - lokację, która wejdzie w skład nowej dzielnicy Dogtown. Przybliżono także nieco postać Kurta Hansena, który ma odegrać ważną rolę w całej historii.

W materiale wideo, zarejestrowanym w trybie Performance na konsoli Xbox Series X, przedstawiona została jedna z ważniejszych lokacji rozszerzenia – Black Market (Czarny Rynek) w nowej dzielnicy Dogtown. Obszar pozostaje częścią Night City, ale jest wyjęty spod jurysdykcji Policji (NCPD). Swoje rządy sprawuje tam Kurt Hansen, lider frakcji Barghest. Jej przedstawiciele pełnią funkcję specyficznych stróżów prawa na obszarze Dogtown. Jak przekonuje prowadzący prezentację Paweł Sasko, system "Policji" został radykalnie przebudowany. Przypomnijmy, że w podstawowej wersji gry, w przypadku popełnienia przestępstwa, funkcjonariusze pojawiali się nagle w pewnej odległości od gracza. W rozszerzeniu ich działania mają być znacznie bardziej wiarygodne i zdywersyfikowane. Zabrakło jednak informacji, czy zmiany obejmą wyłącznie dzielnicę Dogtown, czy też całe Night City.

W lokacji będzie można nabyć unikalne wszczepy i bronie. Wśród nich ma znaleźć się najpotężniejszy sprzęt, jaki jest dostępny w grze. Jak twierdzi Paweł Sasko, do rozgrywki wprowadzony zostanie nowy system ograniczający liczbę możliwych do zainstalowania wszczepów. Wynika to między innymi z potencjału nowych modyfikacji, wśród których znajdziemy rozwiązania umożliwiające szybkie przemieszczanie się podczas wykonywania skoku, widzenie przez ściany czy zmianę wyglądu w celu zgubienia pościgu. Na zaprezentowanym materiale widać także miotacz ognia zainstalowany w łokciach postaci niezależnej, więc podczas rozgrywki prawdopodobnie ujrzymy także ten element.

Z wywiadu z Keanu Reevesem, który można obejrzeć po krótkim pokazie rozgrywki prezentowanym przez Pawła Sasko, możemy dowiedzieć się między innymi, że Dogtown będzie najmroczniejszą i silnie dystopijną dzielnicą Night City. Poznaliśmy też nieco szczegółów o postaci Kurta Hansena. Jest on byłym wojskowym, który cechuje się niezwykłą bezwzględnością i żądzą władzy. Lubi także manipulować ludźmi. Ponoć Johnny Silverhand (którego gra oczywiście Keanu Reeves) niezbyt go lubi. Nową istotną postacią z dodatku jest także Solomon Reed, agent wywiadu NUSA. Ma on wykazywać pewne cechy wspólne z Silverhandem. Obaj walczą o wolność i odzyskanie własnego życia. W całej historii pojawi się także bliżej nieokreślony na razie wątek zemsty, który będzie powiązany z postacią Reeda. Premiera dodatku już 26 września. W Polsce został wyceniony na 99 zł.

Źródło: GameSpot (YouTube)