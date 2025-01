Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - CD Projekt dzieli się detalami. Zwiastun, data premiery i szczegóły odnośnie preorderów

Zamykający weekend Xbox Games Showcase przyniósł mnóstwo interesujących zapowiedzi, ale dodatek do gry CD Projekt Red należy do najbardziej oczekiwanych atrakcji eventu. Dotąd pojawił się pierwszy trailer i z faktycznych konkretów w zasadzie niewiele poza tym. Teraz wreszcie mogliśmy przyjrzeć się czemuś więcej i wygląda na to, że Phantom Liberty wprowadzi do rozgrywki niemało, bo także sporo poprawek i nowinek w kontekście mechanik.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty będzie dostępny już 26 września na pecety oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Cóż, polskie studio szykuje niemałą rewolucję w swoim tytule, który i tak niejedno łatanie ma już za sobą. Przede wszystkim oczywiście czeka nas wycieczka do Dogtown - zupełnie nowego rejonu Night City, gdzie przyjdzie nam wykonać pewną delikatną misję odbicia pewnej znacznej persony. Dzielnica uchodzi za szczególnie niebezpieczną, w dodatku kroi się pewna nieźle zapowiadająca się intryga, a wśród nowych postaci pojawi się Idris Elba - czy raczej persona, której hollywoodzki gwiazdor udzieli oblicza i głosu. Akcja będzie miała miejsce przed zakończeniem fabularnej kampanii, toteż nie zabraknie nam Silverhanda.

Być może Redzi trafili tym razem w dziesiątkę, bo wariacja szpiegowskiego thrillera idealnie pasuje do tego settingu, a pojawiły się już głosy osób, które miały okazję chwilę pograć w Phantom Liberty i bardzo sobie chwalą chociażby mocne usprawnienia ścigającej nas policji, przemodelowane drzewka umiejętności i inne aspekty mechaniki. Prezentuje się to całkiem zachęcająco - zwłaszcza pod kątem stosunkowo niskiej ceny za takową atrakcję. Posiadacze komputerów osobistych i konsol Xbox nowej generacji zapłacą za rozszerzenie zaledwie 99,99 złotych, na PlayStation 5 wyłoży się trochę więcej, bo 134 zł. Jak na zapowiadany poziom zawartości nie wydaje się to specjalnie wygórowanym wydatkiem.

Źródło: Xbox Games Showcase