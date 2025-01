Dying Light 2 - deweloperzy dopracowują podstawową wersję gry. Następny dodatek pojawi się nieco później

Po pierwszym dodatku w postaci dla niektórych rozczarowującego Bloody Ties, który pojawił się w listopadzie zeszłego roku, za kilka miesięcy miało się pojawić kolejne większych rozmiarów rozszerzenie. Wygląda jednak na to, że mapa aktualizacji, którą wrocławskie studio podrzuciło nam jakiś czas temu, przynajmniej częściowo nie będzie się zgadzało ze stanem faktycznym. Krótko mówiąc, rok 2023 nie zakończy się mocnym pakietem nowej zawartości w ich grze.

Techland zdecydował, że podstawowa wersja zawartości Dying Light 2 potrzebuje więcej czasu na dopracowanie, co w konsekwencji opóźni premierę drugiego DLC, które pierwotnie miał się ukazać jeszcze w tym roku.

Drugie rozszerzenie do Dying Light 2 Stay Human miało przynieść przede wszystkim zupełnie nowy wątek fabularny, ale przy tym jeszcze całą masę różnych usprawnień, na czele z wcześniej niedostępną częścią mapy. Techland zamieścił jednak oświadczenie, wedle którego zespół potrzebuje więcej czasu niż uprzednio zakładał na dopracowanie pewnych aspektów podstawowej wersji gry. Oznacza to, że na premierę niestety zaczekamy sobie do 2024 roku, co najwyżej nadrabiając w tym czasie to, czego dotąd nie ukończyliśmy.

Oczywiście nie znaczy to, że druga odsłona Dying Light nie otrzyma żadnego rodzaju nowości. Techland zaznaczył przy tym wszystkim, że 29 czerwca pojawi się specjalny stream, w trakcie którego podzielą się informacjami o nadchodzących eventach, a także istotnych aktualizacjach wewnątrz podstawki, na jakie możemy na razie liczyć. To sprawia, że w najbliższych miesiącach raczej nie ma co specjalnie nastawiać się na choć wstępną zapowiedź tego, co dokładnie wprowadzi do Dying Light 2 drugie duże DLC.

Źródło: Techland