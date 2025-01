Cyberpunk 2077 Phantom Liberty otrzymał zaktualizowane wymagania sprzętowe. CD Projekt RED nie zaleca HDD

Wczoraj podczas konferencji Xbox Games Showcase zaprezentowano pierwsze fragmenty z rozgrywki z gry Cyberpunk 2077 Phantom Liberty (Widmo Wolności). Wraz z nowym dodatkiem do popularnej gry, CD Projekt RED odcina się całkowicie od starej generacji konsol (PlayStation 4, Xbox One), co również było widać po fragmentach gameplayu, który pokazano na konsoli Xbox Series X. Wraz z fabularnym dodatkiem do Cyberpunka 2077 trafi sporo zmian, w tym także wyczekiwane modyfikacje dotyczące działania systemu policji. Porzucenie starej generacji wraz z wprowadzonymi nowościami spowodowało, że CD Projekt RED zaktualizowało wymagania sprzętowe swojej produkcji.

CD Projekt RED opublikował zaktualizowane wymagania sprzętowe gry Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Twórcy potwierdzają m.in. porzucenie wsparcia dla starszych dysków HDD.

Przy okazji pełnej zapowiedzi Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, studio CD Projekt RED zaktualizowało wymagania sprzętowe dla nadchodzącej wersji gry. Kilka rzeczy uległo zmianie, przede wszystkim widać zauważalnie wyższe wymagania dla procesorów i to nawet przy graniu w rozdzielczości Full HD bez Ray Tracingu. W wymaganiach rekomendowanych podano takie układy jak Intel Core i7-12700 czy AMD Ryzen 7 7700 (a przynajmniej tak myślimy, że chodzi o ten procesor, ponieważ w oficjalnej rozpisce mowa o Ryzen 7 7800, a takiego procesora nie ma na rynku). W przypadku wymagań ultra mowa już o Core i9-12900 oraz Ryzen 9 7900X. Zwiększono także wymagania co do pamięci RAM - nadchodząca wersja Cyberpunka 2077 będzie potrzebować minimum 12 GB i to w sytuacji, gdy zagramy na najniższych detalach w Full HD i to przy 30 klatkach na sekundę.

Minimalne Rekomendowane Ultra Procesor Intel Core i7-6700

AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-12700

AMD Ryzen 7 7700 (?) Intel Core i9-12900

AMD Ryzen 9 7900X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 580

Intel ARC A380 NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5700 XT

Intel ARC A770 NVIDIA GeForce RTX 3080

AMD Radeon RX 7900 XTX Pamięć RAM 12 GB 16 GB 20 GB Miejsce na dysku 70 GB SSD 70 GB SSD 70 GB SSD NVMe System operacyjny WIndows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Detale, rozdzielczość, FPS Niskie detale (bez RT)

1920x1080

30 FPS Wysokie detale (bez RT)

1920x1080

60 FPS Ultra detale (bez RT)

3840x2160

60 FPS

Minimalne z RT Rekomendowane z RT RT: Overdrive Mode Procesor Intel Core i7-9700

AMD Ryzen 5 5600 Intel Core i9-12900

AMD Ryzen 9 7900X Intel Core i9-12900

AMD Ryzen 9 7900X Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 6800 XT

Intel ARC A750 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

AMD Radeon RX 7900 XTX NVIDIA GeForce RTX 4080 (+ DLSS Performance wraz z Frame Generation) Pamięć RAM 16 GB 20 GB 24 GB Miejsce na dysku 70 GB SSD 70 GB SSD NVMe 70 GB SSD NVMe System operacyjny Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Detale, rozdzielczość, FPS Tryb RT: Niski

1920x1080

30 FPS Tryb RT: Ultra

1920x1080

60 FPS Tryb RT: RT Overdrive

3840x2160 (upscaling DLSS Performance)

60 FPS

CD Projekt RED podał również osobne wymagania sprzętowe przy odpalonym Ray Tracingu. Do najniższego poziomu RT w Full HD (i przy 30 FPS) potrzebujemy przynajmniej GeForce RTX 2060, Radeon RX 6800 XT lub Intel ARC A750, a także 16 GB RAM. Poziom ultra dla śledzenia promieni (ale z pominięciem trybu RT: Overdrive) to już wyższa szkoła, gdzie będziemy potrzebować takich kart jak GeForce RTX 3080 Ti oraz Radeon RX 7900 XTX. Poziom ultra RT w rozdzielczości Full HD wymaga także znacznie mocniejszych procesorów: Intel Core i9-12900 oraz AMD Ryzen 9 7900. Na końcu zostaje RT: Overdrive Mode (Path Tracing) i tutaj wymagania podano dla upscalowanej (z pomocą DLSS Performance) rozdzielczości 4K, gdzie wymagany jest przynajmniej model GeForce RTX 4080. We wszystkich wymaganiach widać także informację o wymaganym nośniku SSD (przy wyższych detalach SSD NVMe). CD Projekt RED potwierdził, iż nadchodząca wersja Cyberpunk 2077 Phantom Liberty porzuci wsparcie dla dysków HDD.

Źródło: CD Projekt RED