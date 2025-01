10 lat temu zadebiutowała gra The Last of Us. Exclusive dla konsoli PlayStation 3 stał się hitowym serialem HBO

Kiedyś utarło się przekonanie, że gry wideo przeznaczone są dla dzieci, a nie dorosłych. Z biegiem lat, wraz z rozwojem postępu technologicznego oraz coraz większą pomysłowością scenarzystów niemal zupełnie się ono zdezaktualizowało. Co tu wiele mówić - brzmi dziś dosyć komicznie, zwłaszcza w obliczu hitowych obecnie produkcji oraz zysków generowanych przez cały rynek. Wydaje się jednak, że prawdziwy kamień milowy, który na dobre oddzielił zwykłe gry wideo od tych niezwykłych, poważnych historii pojawił się zaledwie 10 lat temu. Mowa tu oczywiście o The Last of Us, które choć nawet w dniu premiery nie rewolucjonizowało rozgrywki pod względem gameplayu, to jednak po dziś dzień tytuł studia Naughty Dog ustawiany jest w czołówce rankingów najlepszych gier w historii.

Autor: Piotr Piwowarczyk

The Last of Us to dziś nawet nie tyle gra, co przede wszystkim synonim dojrzałej opowieści, jakiej do tej pory było w tej branży jak na lekarstwo. Co więcej, historia Joela i Ellie stała się na tyle słynna, że znają ją nie tylko gracze. W końcu już od jakiegoś czasu na platformie streamingowej HBO Max dostępny jest niezwykle udany serial The Last of Us. Choć jego pierwszy sezon nie otrzymał aż tak wysokich not jak kultowa już pierwsza część gry, to jednak i tak warto podkreślić, że spotkał się ze świetnymi recenzjami i jest dziś obowiązkową pozycją dla każdego dorosłego widza. Nim szerzej omówimy sobie popularność marki i samego serialu, przenieśmy się na chwilę dekadę w tył, do czasów, gdy w sklepach były jeszcze konsole PlayStation 3, a ekipa Naughty Dog kojarzona była głównie z gier Crash Bandicoot oraz trylogii Uncharted. Nietrudno więc zauważyć, że opowieść w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez klikaczy miała mocno odróżniać się od dotychczasowych produkcji studia.

O The Last of Us w zasadzie nigdy szeroko nie mówiło się w kontekście gameplayu, który choć oczywiście pozostaje ciekawy i całkiem satysfakcjonujący, to staje się zupełnie drugoplanowy w obliczu fabuły. Można więc śmiało założyć, że historia Joela i Ellie będzie wspominana jeszcze przez długie lata.

Gra The Last of Us została wydana dokładnie 14 czerwca 2013 roku. Warto w tym miejscu dodać, że początkowo był to exclusive dla konsoli PlayStation 3 - myślę, że ten fakt szczególnie mocno uświadamia, o jak bardzo wiekowym tytule mówimy. O tym, że czas nie stoi w miejscu przypominają nam chociażby poniższe screeny, których nijak nie da się skojarzyć z nowoczesnymi produkcjami. I to pomimo faktu, że w momencie debiutu była to przecież jedna z ładniejszych gier. Fabuła The Last of Us jest natomiast chyba wszystkim znana i nie wymaga szerszego komentarza, dlatego skupmy się na aspektach technicznych i najważniejszych produkcjach definiujących całą serię.

Tak się składa, że sam po raz pierwszy ograłem The Last of Us dopiero dwa lata temu i to właśnie na używanej konsoli PlayStation 3, dzięki czemu mogłem na własne oczy zapoznać się z produkcją Naughty Dog w jej pierwotnej formie. Jakie były moje wrażenia? Cóż, pomijając już rozgrywkę w 30 klatkach na sekundę i przeciętną dziś warstwę wizualną, dosyć mocno uderzył mnie względnie sztywny gameplay, który uwydatnia się zwłaszcza w szybszych, bardziej zręcznościowych sekwencjach. W końcu nie da się ukryć, że jak na tytuł akcji The Last of Us jest dosyć... powolne. To gra polegająca raczej na unikaniu przeciwników, skradaniu się, zbieraniu zasobów czy rozwiązywaniu prostych zagadek logicznych. Choć oczywiście broni palnej tu nie brakuje, to jednak strzelaniny nie są częstym zjawiskiem - wymiana ognia jest tu uważana raczej za ostateczne rozwiązanie. Szczególnie że każdy nabój traktowany jest na wagę złota.

Warto zwrócić uwagę, że o The Last of Us w zasadzie nigdy szeroko nie mówiło się w kontekście gameplayu, który mimo swej toporności oczywiście pozostaje ciekawy i całkiem satysfakcjonujący, to staje się zupełnie drugoplanowy w obliczu fabuły. Historia mająca miejsce w świecie zniszczonym przez pandemię porusza nie tylko wydarzeniami czy zwrotami akcji, a przede wszystkim rozwijającą się relacją bohaterów, która nie miała dotąd miejsca w grach wideo. Dlatego właśnie opowieść o Ostatnich z nas powinna być jeszcze długo wspominana po latach, i to nawet jeśli nie doczekamy się już kolejnych remasterów czy remake'ów The Last of Us. O, a skoro już przy tym jesteśmy...

Tak wybitny, ponadczasowy tytuł nie mógł zbyt długo pozostać grą na wyłączność konsoli, która w końcu chwilę potem doczekała się niekompatybilnego następcy w postaci PlayStation 4. Nic dziwnego, że szybko podjęto decyzję o wydaniu produkcji na nowy sprzęt Sony. The Last of Us: Remastered, bo tak brzmi pełny tytuł odrestaurowanej gry, to nie zwykły port, a coś w rodzaju wersji reżyserskiej. Odsłona trafiła do sklepów 29 lipca 2014 roku, czyli nieco ponad rok po premierze oryginału. Jak można się domyślić, całość wyróżniała się nie tylko teksturami w wyższej rozdzielczości czy udoskonalonym oświetleniem, ale także możliwością gry w 60 klatkach na sekundę, dołączonym dodatkiem Left Behind, a także kilkoma pomniejszymi detalami, np. poprawioną mimiką czy dodatkowymi sekwencjami w cutscenkach. The Last of Us szybko urosło więc do miana legendy, jednego z najlepszych growych doświadczeń i pozycji obowiązkowej dla posiadaczy konsoli od Sony. Gracze zaczęli więc domagać się kontynuacji, jednak trzeba było na nią trochę poczekać. Dalsza część historii Joela i Ellie ujrzała światło dzienne 19 czerwca 2020 roku, czyli dosłownie kilka miesięcy przed pojawieniem się PlayStation 5.

Pod względem rozgrywki "dwójka" nie różni się wiele od "jedynki" - to nadal gra z tego samego gatunku, która po prostu rozwija to, co sprawdziło się wcześniej. Zmiany wizualne widoczne są natomiast już gołym okiem, dzięki czemu The Last of Us: Part II uchodzi za jedną z ładniejszych gier, które powstały na konsole Sony. Najważniejsza jednak ponownie okazała się historia, która nie zawiodła mimo bardzo wygórowanych oczekiwań. Na pewno okazała się bardziej kontrowersyjna, a dla niektórych również nieco bardziej zaskakująca względem poprzedniej części. Warto wspomnieć, że tym razem oprócz wspomnianych głównych bohaterów autorzy poświęcili sporo miejsca charyzmatycznej Abby, która przez sporą część gry pozostaje grywalną bohaterką. Wyśmienite recenzje Part II jasno wskazują, że autorzy generalnie udźwignęli ciężar oryginału, aczkolwiek nie da się nie zauważyć, że w sekcjach komentarzy dotyczących tej gry nadal bywa gorąco...

Dalsza część historii marki to nie "trójka" czy spin-off, lecz... remake pierwszej odsłony, który 2 września 2022 roku pojawił się na konsolach PlayStation 5, a 28 marca tego roku trafił również na PC. Mówi się, że to rozwiązania fabularne z "dwójki" wywołały niezwykłe poruszenie, jednak wydaje się, że już sama zapowiedź kolejnej odświeżonej gry The Last of Us (tym razem z podtytułem Part I) wywołała wcale nie mniej burzliwe dyskusje. Wielu graczy do dziś zastanawia się, czy ten remake naprawdę był konieczny, skoro już zaledwie kilkuletnia wersja Remastered nadal prezentuje się znośnie, jednak argumenty twórców jasno wskazują na chęć zaprezentowania nowym graczom kultowej historii w nowoczesnym wydaniu. Od siebie dodam, że zapewne chodziło też o zrobienie szumu przed premierą serialu od HBO. Koniec końców The Last of Us: Part I to absolutny must have dla osób, które wcześniej nie zapoznały się z historią Joela i Ellie, jednak początkowa jakość portu na PC i wysoka cena gry na PS5 do dziś mogą odbijać się czkawką.

Wspominkowy felieton o The Last of Us nie mógłby oczywiście powstać bez choćby drobnej wzmianki o serialu z Pedro Pascalem i Bellą Ramsay w rolach głównych - w końcu pod względem popularności dzieło HBO przebiło nawet wyczekiwany Ród smoka. Jak wynika z majowych wyników finansowych Warner Bros. Discovery serial The Last of Us obejrzało ponad 32 miliony osób w samych Stanach Zjednoczonych, a i w Europie i Ameryce Łacińskiej nie miał sobie równych. Nie będzie więc chyba przesadą stwierdzenie, że to jeden z najlepszych i najbardziej dochodowych seriali napisanych na podstawie gry. Należy zaznaczyć, że twórcy nie tylko doskonale odwzorowali najważniejsze wydarzenia z oryginalnej historii, ale też rozbudowali niektóre wątki, czego dobrym przykładem jest m.in. trzeci odcinek przedstawiający historię Billa i Franka. Jak widać po sekcjach komentarzy, dzieli on widzów aż do dziś...

Studio Naughty Dog nie chce przesadnie spieszyć się z kontynuacją historii. Fanów serii czekają więc ciężkie lata posuchy, ale nic nie szkodzi - w końcu nie ma co rozmieniać się na drobne. Lepiej dać twórcom tyle czasu ile potrzebują, niż potem żałować, że z wybitnej marki zrobiono pospolitą telenowelę.

Pytanie, co dalej czeka markę The Last of Us? Nie ulega wątpliwości, że dotychczas wydane gry z tej serii do spółki z serialem tworzą jedno z najlepiej ocenianych uniwersum w historii. Wydaje się więc, że wszystko, co w przyszłości otrzyma The Last of Us w nazwie, będzie musiało okazać się arcydziełem - w innym przypadku będziemy mówić o katastrofie. Studio Naughty Dog nie chce jednak przesadnie spieszyć się z kontynuacją historii. "Trójka" to ciągle pieśń przyszłości (zakładając, że w ogóle powstanie), a więc na co mają teraz czekać fani serii? Na razie mamy jedynie prawo wypatrywać zapowiedzi gry multiplayer w świecie znanym z gier, ale konkretów nadal brak. W perspektywie jest też drugi sezon serialu, który przynajmniej w dużej mierze skupi się na wydarzeniach znanych z Part II, jednak jego premiera odbędzie się pewnie dopiero w 2025 roku. Jest także jakaś szansa, że nieco wcześniej ukaże się port "dwójki" na PC, ale to tylko domysły. Fanów serii czekają więc ciężkie lata posuchy, ale nic nie szkodzi - w końcu nie ma co rozmieniać się na drobne. Lepiej dać twórcom tyle czasu ile potrzebują, niż potem żałować, że z wybitnej marki zrobiono pospolitą telenowelę.