ASUS ROG Ally bardzo dobrze radzi sobie z emulacją różnych platform. Na liście między innymi Xbox 360 oraz PlayStation 3

W przyszłym miesiącu swoją premierę będzie miała konsola ASUS ROG Ally. Urządzenie może być znaczącym konkurentem dla Steam Deck. Zaoferuje lepszą specyfikację od propozycji Valve, ale jednocześnie będzie droższe. Okazuje się, że konsola ASUS-a, poza standardowym przeznaczeniem, bardzo dobrze radzi sobie także z emulacją. Nie chodzi tu wyłącznie o przenośny sprzęt, ale także o takie urządzenia, jak Xbox 360 czy PlayStation 3.

ASUS ROG Ally bardzo dobrze radzi sobie z emulacją konsol przenośnych i stacjonarnych. Można liczyć nawet na rozgrywkę w ponad 60 FPS-ach. Minusem pozostaje w takich przypadkach pobór mocy.

Jeden z youtuberów postanowił sprawdzić potencjał ASUS ROG Ally w tego typu zastosowaniach. Wyniki mogą się podobać. Urządzenie nie ma żadnego problemu z obsługą emulatorów PPSSPP, 3DS Citra, czy Dolphin (GameCube i Nintendo Wii). Konsola swój prawdziwy potencjał uwalnia jednak w przypadku bardziej wymagającego oprogramowania. Używając PCSX2, który pozwala na rozgrywkę w tytuły dostępne na konsolę PlayStation 2, można liczyć na stabilne 60 FPS-ów i rozdzielczość 1080p. Taki rezultat uzyskano w grze Soulcalibur 3. Oczywiście osiągnięcie wyniku jest okupione znacznie wyższym, niż w przypadku emulatorów urządzeń przenośnych, poborem mocy (nieco ponad 15 W dla samego APU). Ma to znacznie głównie pod kątem wykorzystania baterii i można go obniżyć zmniejszając rozdzielczość.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ potencjał sprzętu ASUS-a został sprawdzony też w emulatorach Xboksa 360 (Xenia Canary) i PlayStation 3 (RPCS3). Zwłaszcza ten ostatni jest znany ze stosunkowo wysokich wymagań sprzętowych. Forza Motorsport 2 z konsoli Microsoftu działa w blisko 90 FPS-ach, co jest imponującym wynikiem. Oczywiście nie w każdym przypadku jest tak dobrze. Red Dead Redemption to maksymalnie 50 klatek na sekundę. W dodatku nawet po ich ograniczeniu do 30, należy liczyć się z poborem mocy przez APU na poziomie 30 W. Jest to bardzo znacząca wartość, jak na tego typu sprzęt. Stabilna liczba FPS-ów może jednak cieszyć.

W przypadku konsoli PlayStation 3, która jest znana z tego, że trudno ją emulować, także uzyskano bardzo dobre rezultaty. Tekken 6 osiąga 60 FPS-ów przy jednoczesnej konsumpcji 15 W przez APU. Demon’s Souls to z kolei 30 klatek na sekundę przy takim samym poborze mocy. Pozytywnie zaskakuje też God of War 3. Jak wskazuje autor materiału, do tej pory praktycznie niemożliwa była sensowna emulacja tego tytułu na urządzeniach przenośnych. ASUS ROG Ally zmienia ten stan rzeczy, ponieważ gra działa na nim przez większość czasu w 60 FPS-ach. Oczywiście pobór mocy przez APU sięga w takim przypadku 30 W, więc trzeba liczyć się ze stosunkowo krótkim czasem pracy na baterii, ale rezultat jest i tak imponujący.

Potencjał, który drzemie w przenośnym urządzeniu ASUS-a jest zatem olbrzymi. Możliwa będzie nie tylko swobodna rozgrywka w tytuły PC-towe, ale także w starsze produkcje konsolowe za pośrednictwem odpowiednich emulatorów. Jest to sprzęt najwyższej klasy, który przypadnie do gustu wielu entuzjastom sprzętu. Minusem pozostaje niestety jego koszt (3799 zł za wersję z APU Ryzen Z1 Extreme), przez co urządzenie może być poza zasięgiem wielu potencjalnych użytkowników. Wersja ze słabszym procesorem powinna być jednak bardziej przystępna cenowo.

