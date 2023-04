ASUS ROG Ally - oficjalna prezentacja przenośnej konsoli z procesorami AMD Ryzen Z1 oraz Ryzen Z1 Extreme

Pierwszego kwietnia ASUS opublikował film z pierwszą zapowiedzią przenośnej konsoli ROG Ally. Choć wtedy wydawał się to po prostu żart na Prima Aprilis, już kilka dni później urządzenie zostało faktycznie zapowiedziane. ASUS ROG Ally ma stanowić konkurencję przede wszystkim dla popularnego Steam Decka. Dzisiaj producent ujawnia szereg informacji na temat specyfikacji konsoli. Na premierę jeszcze poczekamy, tak samo jak na ogłoszenie ceny. Na chwilę obecną ASUS mówi wyłącznie o konkurencyjnej cenie, ale bez szczegółów.

ASUS oficjalnie prezentuje przenośną konsolę ROG Ally z procesorami AMD Ryzen Z1 oraz Ryzen Z1 Extreme oraz ze wsparciem dla ROG XG Mobile.

ASUS ROG Ally to najnowsze rozwiązanie w segmencie przenośnych konsol do gier. Urządzenie ma charakteryzować się wysoką wydajnością (jak na rozmiary), ale jednocześnie ma oferować jak najwyższy stopień mobilności. Wymiary ROG Ally to 280 x 113 x 39 mm, a waga wynosi 608 gramów, tym samym konsola jest nieco smuklejsza oraz lżejsza od Steam Deck, jednocześnie jednak producent deklaruje że wnętrze ROG Ally zostało tak zaprojektowane, by efektywnie pozbywać się wydzielanego ciepła i utrzymywać temperatury na niskim poziomie. Dodatkowo wraz z wykorzystaniem systemu chłodzenia ROG Intelligent Cooling, głośność konsoli w trybie Performance ma nie przekraczać 20 dB(A) i to pomimo zastosowania dwóch wentylatorów.

ASUS ROG Ally Steam Deck Procesor AMD Ryzen Z1 (6C/12T)

AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 Custom AMD Ryzen (4C/8T)

APU Van Gogh, Zen 2 Taktowanie rdzeni Ryzen Z1 - 3,2 - 4,9 GHz (?)

Ryzen Z1 Extreme - 3,3 - 5,1 GHz (?) Custom AMD Ryzen - 2,4 - 3,5 GHz Układ graficzny AMD RDNA 3:

Ryzen Z1 - 4 CU

Ryzen Z1 Extreme - 12 CU AMD RDNA 2: 8 CU (1000-1600 MHz) Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 (Dual Channel) 16 GB LPDDR5 (Dual Channel) Magazyn danych 512 GB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 64 GB eMMC

256 lub 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Ekran 7" IPS 1920x1080

120 Hz, AMD FreeSync

100% sRGB, 7 ms, 500 nitów

Szkło Gorilla Glass Victus

Powłoka Corning DXC 7" 1280x800 (16:10)

60 Hz, 400 nitów Złącza 1x ROG XG Interface (wraz z USB 3.2 typu C Gen.2 do ładowania i z obsługą DisplayPort 1.4)

1x czytnik kart microSD UHS-II

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (ładowanie plus obsługa DisplayPort 1.4)

1x czytnik kart pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Wymiary 280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 49 mm Waga 608 gramów 669 gramów Akumulator Brak informacji 40 Wh System Windows 11 Steam OS / Windows 11

ASUS ROG Ally zaoferuje również 7" ekran IPS o rozdzielczości Full HD i z jasnością 500 nitów. Dodatkowo wyświetlacz został pokryty powłoką Corning DXC, dzięki której widoczność np. na dworze ma stać na wysokim poziomie. Ekran posiada dodatkowo 120 Hz częstotliwość odświeżania w połączeniu z techniką AMD FreeSync, która zadba o odpowiednią płynność animacji w grach. Oprócz powłoki Corning DXC, wyświetlacz będzie wyposażony również w taflę szkła Corning Gorilla Victus, która ma ochronić ekran chociażby przez zarysowaniami.

Pora przejść do wydajności przenośnej konsoli. ASUS ROG Ally napędzany jest przez procesory AMD Ryzen Z1 oraz Ryzen Z1 Extreme, będącymi niestandardowymi wersjami APU Phoenix-U. Pierwszy z wymienionych układów posiada 6 rdzeni Zen 4 z obsługą 12 wątków i zintegrowany układ graficzny Radeon z 4 blokami CU, opartymi na architekturze RDNA 3. Drugi procesor - Ryzen Z1 Extreme - oferuje już 8 rdzeni Zen 4 z taktowaniem do 5,1 GHz (tego producent jeszcze nie potwierdził, ale wskazują na to dotychczasowe dane z benchmarków) oraz układ graficzny z 12 blokami CU RDNA 3 (ten drugi wygląda po prostu jak Ryzen 7 7840U z nieco zmienionymi zegarami). Do dyspozycji oddano również 16 GB pamięci RAM LPDDR5 Dual Channel. Procesory APU Phoenix i zintegrowane układy graficzne obsługą oczywiście techniki AMD FSR oraz RSR, co we wspieranych grach ma dodatkowo wpływać na poprawę wydajności.

Tym co wyróżnia ASUS ROG Ally na tle wielu innych przenośnych konsol to wsparcie dla stacji eGPU ROG XG Mobile. Urządzenie tajwańskiej firmy posiada złącze ROG XG Interface, znane już z modeli laptopów ASUS ROG Flow. Dzięki temu możemy podłączyć (jeśli oczywiście posiadamy takie akcesorium) układ NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU i cieszyć się znacznie płynniejszą rozgrywką w maksymalnych ustawieniach graficznych. ROG XG Inteface posiada wtopiony port USB 3.2 typu C Gen.2, który osobno (a więc gdy nie podłączamy ROG XG Mobile) służy do ładowania konsoli lub podłączenia do monitora (jest to możliwe np. dzięki użyciu stacji ASUS ROG Gaming Charger Dock. Na pokładzie nie brakuje dodatkowo czytnika kart microSD UHS-II (wydajność odpowiednich kart rozszerzeń ma być zbliżona do 512 GB nośnika SSD PCIe 4.0 x4 NVMe umieszczonego fabrycznie w konsoli) oraz gniazdo Audio-jack 3.5 mm. ASUS ROG Ally wyposażony został również w rozbudowany (jak na ten typ sprzętu) zestaw głośników w formacie 5.1.2 i z obsługą przestrzennego formatu Dolby Atmos. Całość oparto na systemie Windows 11, a do dyspozycji oddano również oprogramowanie Armoury Crate SE - specjalną wersję aplikacji, którą dostosowano pod ROG Ally. Konsola będzie sprzedawana wraz z dedykowanym etui, dzięki któremu możemy bez problemu zabrać sprzęt w podróże. Podczas przedpremierowego spotkania nie ogłoszono jeszcze finalnej ceny ROG Ally, jednak według nieoficjalnych doniesień, kwota ma zamknąć się w okolicach 649 dolarów. Finalna specyfikacja powinna trafić do nas 11 maja, kiedy to ROG Ally zostanie wprowadzony na rynek.

Źródło: PurePC