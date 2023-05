ASUS ROG Ally - poznaliśmy dokładną datę premiery przenośnej konsoli oraz polską cenę wersji z AMD Ryzen Z1 Extreme

Jakiś czas temu ASUS ujawnił szereg szczegółów na temat przenośnej konsoli ROG Ally. Mowa w tym wypadku głównie o specyfikacji - urządzenie napędzane będzie przez procesory AMD Ryzen Z1 oraz Ryzen Z1 Extreme, które są niestandardowymi układami APU z rodziny Phoenix, działającymi w zakresie TDP od 9 do 30 W. Podczas poprzedniej prezentacji nie zdradzono jednak szczegółów dotyczących cen oraz daty premiery w sklepach. Teraz możemy podzielić się tymi najbardziej istotnymi - z punktu widzenia opłacalności - informacjami.

Sprzedaż ASUS ROG Ally rozpocznie się 13 czerwca 2023. Urządzenie w wersji z procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme zostało wycenione na 3799 złotych.

ASUS ROG Ally trafi do sprzedaży 13 czerwca 2023, a więc tuż przed rozpoczęciem wakacyjnego okresu. Termin nie wydaje się być przypadkowy, a rozpoczęcie sprzedaży tuż przed wakacjami może mieć pozytywny wpływ na wyniki konsoli. Do Polski początkowo trafi flagowa konfiguracja z procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme (8 rdzeni Zen 4, Radeon 780M z 12 blokami CU RDNA 3), 16 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz nośnikiem SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności 512 GB. Konsola w tym wariancie została wyceniona na 3799 złotych, co jest kwotą o 700 złotych wyższą od najdroższego wariantu Steam Deck.

ASUS ROG Ally Steam Deck Procesor AMD Ryzen Z1 (6C/12T)

AMD Ryzen Z1 Extreme (8C/16T)

APU Phoenix, Zen 4 Custom AMD Ryzen (4C/8T)

APU Van Gogh, Zen 2 Taktowanie rdzeni Ryzen Z1 - 3,2 - 4,9 GHz (?)

Ryzen Z1 Extreme - 3,3 - 5,1 GHz (?) Custom AMD Ryzen - 2,4 - 3,5 GHz Układ graficzny AMD RDNA 3:

Ryzen Z1 - 4 CU

Ryzen Z1 Extreme - 12 CU AMD RDNA 2: 8 CU (1000-1600 MHz) Pamięć RAM 16 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5 Magazyn danych 512 GB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe 64 GB eMMC

256 lub 512 GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Ekran 7" IPS 1920x1080

120 Hz, AMD FreeSync Premium

100% sRGB, 7 ms, 500 nitów

Szkło Gorilla Glass Victus

Powłoka Corning DXC 7" 1280x800 (16:10)

60 Hz, 400 nitów Złącza 1x ROG XG Interface (wraz z USB 3.2 typu C Gen.2 do ładowania i z obsługą DisplayPort 1.4)

1x czytnik kart microSD UHS-II

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (ładowanie plus obsługa DisplayPort 1.4)

1x czytnik kart pamięci microSD

1x Audio-jack 3.5 mm Wymiary 280 x 113 x 39 mm 298 x 117 x 49 mm Waga 608 gramów 669 gramów Akumulator 40 Wh 40 Wh System Windows 11 Steam OS / Windows 11 Cena 3799 zł (Ryzen Z1 Extreme, 512 GB) 1899 zł (64 GB eMMC)

2499 zł (256 GB SSD)

3099 zł (512 GB SSD)

W późniejszym czasie (ale nadal w tym roku) do sprzedaży trafi również słabsza wersja z układem APU AMD Ryzen Z1 (6 rdzeni Zen 4 i iGPU Radeon z 4 blokami CU RDNA 3). Przedsprzedaż rozpocznie się w najbliższym czasie, co będzie również ogłaszane za pośrednictwem mediów społecznościowych. ASUS ROG Ally oferuje również m.in. 7 calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD, z częstotliwością odświeżania 120 Hz i obsługą AMD FreeSync Premium. Nie brakuje również zgodności ze stacją eGPU ROG XG Mobile, dzięki czemu do konsoli możemy podłączyć stację z mobilnym układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU (w najwyższej opcji), oferującym znacznie wyższą wydajność. ASUS ROG Ally waży zaledwie 608 gramów, posiada akumulator 40 Wh oraz zainstalowany system Windows 11 wraz z aplikacją Armoury Crate SE, dostosowaną specjalnie pod przenośną konsolę.

Źródło: ASUS, PurePC