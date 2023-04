AMD Ryzen Z1 oraz Ryzen Z1 Extreme - producent chwali się wydajnością niestandardowych APU Zen 4 dla ASUS ROG Ally

Niedawno ASUS ujawnił szereg nowych informacji na temat przenośnej konsoli ROG Ally, mającej konkurować chociażby ze Steam Deck. Potwierdzono, że urządzenie wykorzysta procesory AMD Ryzen Z1 oraz Ryzen Z1 Extreme, będącymi niestandardowymi APU Zen 4, ale wchodzącymi w skład serii Phoenix. O ile ASUS nie wdawał się już w szczegóły specyfikacji czy wydajności, z pomocą przychodzi samo AMD, które opublikowało kilka interesujących slajdów na temat procesorów.

AMD Ryzen Z1 będzie wyposażony w 6 rdzeni Zen 4 z obsługą 12 wątków oraz zintegrowany układ graficzny Radeon z 4 blokami CU RDNA 3. Do tego dochodzi jeszcze 22 MB pamięci cache L2 + L3 (6 MB L2 + 16 MB L3). Teoretyczna moc obliczeniowa FP32 wynosi w tym wypadku do 2,8 TFLOPS. AMD Ryzen Z1 Extreme z kolei oferuje 8 rdzeni Zen 4 z obsługą 16 wątków, a także zintegrowany układ graficzny Radeon z 12 blokami CU RDNA 3 o teoretycznej mocy obliczeniowej sięgającej już 8,6 TFLOPS. Ryzen Z1 Extreme posiada również 24 MB cache (8 MB L2 + 16 MB L3). W obu przypadkach dochodzi również wsparcie dla AMD FSR oraz RSR, co ma wpływać korzystnie na wydajność. Widać zatem, że o ile Ryzen Z1 Extreme to po prostu Ryzen 7 7840U pod inną nazwą, tak Ryzen Z1 ma już mocno przycięty układ graficzny (Ryzen 5 7640U posiada również 6 rdzeni, ale układ Radeon 760M oferuje już 8 bloków CU RDNA 3).

AMD w swoich materiałach ujawnia wyłącznie wydajność na niskich ustawieniach graficznych. Wśród gier, które mają bez problemu osiągnąć ten pułap w rozdzielczości Full HD (bez FSR / RSR) można wymienić m.in. Counter-Strike: Global Offensive, GTA V, Company of Heroes 3, Forza Horizon 4, Shadow of the Tomb Raider, Middle Earth: Shadow of War czy DOTA 2 - oczywiście we wszystkich przypadkach mowa o procesorze AMD Ryzen Z1 Extreme, ponieważ podstawowy Z1 oferuje powyżej 60 FPS tylko w CS:GO, Forzy oraz DOTA 2. Z pomocą w niektórych przypadkach ma przyjść m.in. Radeon Super Resolution (RSR), który wykorzystano w oficjalnych materiałach.

AMD zaprezentowało dodatkowe dwa slajdy z wynikami wydajności w tych samych grach, w upscalowanej rozdzielczości 1920 x 1080 (bazową jest 1280 x 720 z pomocą RSR). Widać, że w przypadku Ryzena Z1 różnice będą bardziej odczuwalne, natomiast w niektórych z zaprezentowanych gier różnice będą ledwo dostrzegalne, jeśli odpalimy tytuły na Ryzenie Z1 Extreme w tym samych warunkach (czyli RSR podbijające rozdzielczość z 720p do 1080p). Oba procesory znajdą swoje zastosowanie w przenośnej konsoli ASUS ROG Ally, ale spodziewamy się że układy w mniej lub bardziej podobnej formule pojawią się również w innych konsolkach.

