The Last of Us 3 może już powstawać wbrew dotychczasowym prognozom. Plany mają obejmować nawet PlayStation 6

Seria stworzona przez Naughty Dog odnosi sukces za sukcesem, od niedawna wychodząc już daleko poza swoje macierzyste medium. W ciągu tego całego procesu nie zabrakło oczywiście pewnych znacznych kontrowersji - a na ich czele druga odsłona The Last of Us i jej fabularny kierunek - co nie zmienia faktu, że w zasadzie wszystko wychodzi na plus. Nie ma się co dziwić, iż w związku z tym stale przywoływany jest temat trzeciej części. Po przerwie ponownie pojawia się trop.

Odżywa temat potencjalnego powstawania The Last of Us 3. Paliwem dla tych planów ma być powodzenie emitowanego obecnie na platformie HBO Max serialu. Mają one uwzględniać nawet wprowadzenie tytułu na PS6.

Nie są to rzecz jasna pierwsze takie doniesienia. Żeby zbyt daleko nie szukać, przypomnijmy sobie listopad 2022 roku, gdy jeden z informatorów zasugerował, że pojawiły się wstępne plany stworzenia nowego rozdziału The Last of Us. Jednym z ważniejszych testów wyznaczających tempo potencjalnych prac nad czymkolwiek miał być serial HBO. Emisja telewizyjnej interpretacji historii Ellie i Joela jeszcze się nie zakończyła, jednak już teraz można mówić o oszałamiającym sukcesie. Portal The Leak wskazuje zaś w swoich najnowszych doniesieniach, że Naughty Dog już teraz pracuje nad "trójką". Informatorem zaś jest źródło z Sony, które w przeszłości jako pierwsze rzuciło informacją o powstawaniu PlayStation 5 w wersji Slim.

Co szczególnie interesujące, podaje się, że prace nad nową odsłoną tyczą się nie tylko PlayStation 5, ale i perspektywy wprowadzenia jej już na PlayStation 6. Choć w pierwszej chwili brzmi to dość skrajnie, tak naprawdę stanowi racjonalne podejście. Dzisiejsze gry AAA powstają jakieś cztery lata - a czasem dłużej przy niespodziewanych obsuwach - a generacja konsol PS5 już zdążyła się zadomowić. Zakładając, że owe informacje są prawdziwe, równie dobrze może się okazać, iż The Last of Us 3 powstałoby idealnie na przełomie zmian na tym szczeblu. Pamiętajmy też, że jak w swoim czasie przyznał sam Neil Druckmann, on i deweloperzy z Naughty Dog mimo wszystko nie mają żadnego ciśnienia na wypuszczenie tej odsłony, bo też nie ma za bardzo powodu, by było inaczej. Do tego wciąż czekamy na The Last of Us: Factions.

Źródło: The Leak