Sherlock Holmes The Awakened - remake przygodówki od ukraińskiego studia z prezentacją rozgrywki. Jest wersja demo

Steam Next Fest jest dobrą okazją dla wielu deweloperów do przybliżenia swoich projektów, a czasem nawet ich kluczowych dat. Frogwares niestety nie podało nam dokładnie, kiedy wypuści swój remake - w dalszym ciągu mowa jest jednak o obecnym kwartale 2023 roku - ale i tak nie powinniśmy być rozczarowani. Poza krótkim, acz treściwym gameplayem, przede wszystkim możemy sprawdzić demo z legendarnym młodym detektywem w roli głównej.

Sherlock Holmes The Awakened zasiliło grono pozycji, które można ograć do 13 lutego w ramach Steam Next Fest. Ukraińscy deweloperzy zamieścili gameplay, na samym końcu nawiązując do swojego trudnego położenia, jednocześnie dziękując również fanom za wsparcie.

Twórcy zrekonstruowali swój udany tytuł z 2006 roku od podstaw - i faktycznie widać to od razu na rzeczonym materiale z rozgrywki, gdy jesteśmy wprowadzani w mroczny świat gry. To nie tylko zupełnie odnowiona grafika. Zasadniczo każdy element animacji miał zostać gruntownie przerobiony tak, by odpowiadał on współczesnym standardom. Mechanika przeszła ogromny lifting, dodając całkiem sporo nowych akcentów sprawiających, że prowadzenie śledztwa będzie jeszcze bardziej zróżnicowane. Innymi słowy, wygląda to na kolejny porządny remake.

Gra jest warta przynajmniej sprawdzenia nawet dla osób dotąd niezaznajomionych z serią, a lubiących po prostu porządną, klimatyczną historię z motywami rodem z H.P. Lovecrafta na czele. Sherlock Holmes trafia bowiem na jedną z najbardziej wstrząsających spraw w swojej karierze, gdzie w grę wchodzi tajemnicza sekta przeprowadzająca makabryczne rytuały. A przy tym wszystkim zwiedzimy masę znakomicie zaprojektowanych lokacji. Na samym końcu pokazu gameplayu Frogwares zwrócili jeszcze uwagę na trudną sytuację na ukraińskim froncie, składając jednocześnie podziękowania fanom za dotychczasowe wsparcie.

Źródło: Youtube, Steam