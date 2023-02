Festiwal Steam Next rozpoczął się na dobre. Przez tydzień będzie można zainstalować setki grywalnych dem

Valve nie zawodzi i mamy do czynienia z kolejnym wydarzeniem na Steam. Lutowa edycja festiwalu Steam Next rozpoczęła się wczoraj, a więc 6. lutego. Możemy spodziewać się mnóstwa demonstracyjnych gier do ogrania oraz specjalnych transmisji udostępnianych przez twórców w trakcie trwania całego eventu. Warto się spieszyć, ponieważ całe wydarzenie będzie dostępne przez tydzień, aż do 13. lutego.

Od 6-13 lutego 2023 roku (do godziny 19:00) potrwa Festiwal Steam Next oferujący wypróbowanie wielu dem gier oraz rozmów z twórcami.

W ciągu roku na platformie Steam odbywa się wiele promocji i wydarzeń. Jednak nie wszystkie są tak interesujące jak trwający obecnie festiwal Steam Next. Dzięki niemu możemy pobrać setki demonstracyjnych wersji z nadchodzących gier i wypróbować je zawczasu. Jeśli tytuł nam się spodoba, możemy dodać go do "Listy Życzeń" i oczekiwać na premierę. Oprócz tej "atrakcji" będziemy mogli poczatować z producentami dzięki specjalnym transmisjom, które są przez nich udostępniane. Dla graczy będzie to świetna okazja, żeby uzyskać więcej informacji o grze. Natomiast dla producentów świetny sposób, żeby uzyskać wczesne opinie o ich produkcji oraz utworzyć potencjalną grupę odbiorców na przyszłą premierę na Steam.

Całą listę udostępnionych gier możemy sortować według kategorii, gatunku i wielu innych filtrów. Warto samemu sprawdzić całe wydarzenie, ponieważ jest naprawdę sporo ciekawych tytułów i być może jedyna taka okazja, żeby porozmawiać z twórcami. Festiwal potrwa do godziny 19:00 ostatniego dnia. Konkurencyjnie można jeszcze wspomnieć o obecnych darmowych grach na platformie Epic. Do 9. lutego odbierzemy wszak gry City of Gangsters oraz Dishonored: Death of the Outsider. Poniżej prezentujemy listę najbardziej popularnych obecnie pozycji na festiwalu wraz z ich planowanymi datami wydania:

Źródło: Steam