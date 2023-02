Darkest Dungeon II z datą wyjścia z Early Access. Demo przy okazji Steam Next Fest już dostępne

Dość długo przyszło nam czekać na pełną wersję kontynuacji jednej z najtrudniejszych współczesnych gier. Dotąd dało się jedynie pograć w tę znajdującą się w przedłużającym się w nieskończoność Early Access. Teraz jednak podano nareszcie konkrety i każdy masochista może sobie już ostrzyć zęby na ten tytuł. Co więcej, ekipa ze studia Red Hook przygotowała wersję demonstracyjną dla niezdecydowanych do sprawdzenia w najbliższych dniach.

Już 8 maja na platformach Steam i Epic Games Store Darkest Dungeon II będzie w końcu dostępne w wersji 1.0. Tymczasem zaś do 13 grudnia mamy szansę wstępnie ocenić potencjalny zakup w ramach wersji demo.

Darkest Dungeon II to dość nietypowy sequel, jako że twórcy wprowadzają dość fundamentalne zmiany w stosunku do kultowego już poprzednika. Tym bardziej zatem warto zobaczyć z pierwszej ręki, co Red Hook nam zgotowało - zwłaszcza, jeśli macie za sobą dziesiątki godzin spędzonych w "jedynce". To oczywiście nadal arcytrudny roguelike, gdzie wyprawa na zło tego świata znacząco różni się od typowych przygód fantasy, na które zabieramy swoją drużynę. Nacisk na rozgrywkę jest jednak zupełnie inny - co zresztą zdążyło już odrzucić na starcie wielu weteranów poprzednika w trakcie ogrywania pozycji we wczesnym dostępie.

Przede wszystkim to koniec zbierania sił w naszej własnej osadzie - pora na krwawą, pełną strachu i zwątpienia wycieczkę karawaną. Spośród całej masy modyfikacji zmienia się między innymi system progresji, zrezygnowano ze wspólnego ekwipunku, uproszczono co niektóre statystyki, postawiono także znacznie większy nacisk na bezpośrednie relacje pomiędzy poszczególnymi członkami drużyny (np. między danymi parami budowane są więzi przyjaźni, podejrzliwość, wrogość itd.). Czy są to zmiany na plus? Zdania były mocno podzielone jeszcze w trakcie Early Access, więc musimy to ocenić sami. Na pewno niezmienna pozostaje atmosfera ogólnego zaszczucia i beznadziei, a wojownicy na podorędziu mogą się zupełnie załamać bądź zginąć w przeciągu jednej-dwóch większych potyczek. Nim dojdzie do premiery, twórcy obiecali wprowadzić jeszcze kilka aktualizacji, więc możemy brać to pod uwagę, jeżeli trafimy na jakieś większe problemy techniczne. Kluczowe wydają się zatem nasze wrażenia co do esencji gry.

Źródło: Steam