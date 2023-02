Assassin's Creed Valhalla - Dawn of Ragnarok z Grammy za ścieżkę dźwiękową. To pierwsza taka nagroda w historii gier wideo

Najnowsza część flagowej serii Ubisoftu nie trafiła do każdego gracza, co nie przeszkadza jej cieszyć się znakomitą sprzedażą i nieprzerwanym od 2020 roku wsparciem twórców. Przyniosło to swoje owoce w postaci dość rzadkiej nagrody - bo w trakcie muzycznych Oscarów, dotąd niepatrzących specjalnie życzliwie na branżę gier. Ale w zasadzie pod tym kątem trudno się dziwić, jako że soundtrack zarówno w podstawowej wersji, jak i DLC jest doprawdy znakomity.

Stephanie Economou została nagrodzona Grammy za ścieżkę dźwiękową do rozszerzenia Assassin's Creed Valhalla - Dawn of Ragnarok. To pierwsza w historii gali sytuacja, gdy gry wideo otrzymały własną kategorię.

65. ceremonia wręczenia Grammy pod pewnymi względami była przełomowa. Wśród kilku zmian wprowadzonych przez Narodową Akademię Rejestracji Sztuki i Nauki pojawiła się ta, która docelowo nas interesuje najbardziej. Gry wideo otrzymały własną reprezentację, zamiast walczyć w innych kategoriach z pozostałymi mediami - co, nie oszukujmy się, przez wzgląd na oczywiste podejście głosujących było wielce utrudnione. Teraz jednak zawitała specjalna kategoria muzyki z gier, co pozwoliło odnieść znaczący triumf Stephanie Economou.

W przeszłości bardzo znaczące było zwycięstwo Christophera Tina za utwór Baba Yetu z Civilization IV, co przypadało na 2011 rok. Wygląda jednak na to, że teraz wreszcie obecność gier będzie bardziej dostrzegalna podczas Grammy, co jest kolejnym znakiem rosnącej akceptacji tego medium w mainstreamie. Odpowiadająca za ścieżkę do Dawn of Ragnarok kompozytorka z Long Island musiała pokonać Beara McCreary'ego (Call of Duty: Vanguard), wspominanego uprzednio Christophera Tina (Old World), Austina Wintory (Aliens: Fireteam Elite) oraz wreszcie Richarda Jacquesa, który stworzył soundtrack do Marvel's Guardians of the Galaxy.

Źródło: IGN