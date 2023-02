Dragon Age: Dreadwolf - w sieci pojawił się potencjalny fragment rozgrywki i zrzuty ekranu. Widać inspiracje serią God of War

Nie minęło wiele czasu od ostatnich doniesień związanych z nową odsłoną kultowej serii, a już pojawiło się coś nowego. Wygląda więc na to, że po latach coś wreszcie może się ruszać w kontekście projektu. Tym razem warto podchodzić do tego ze szczególną rezerwą, jako że na razie to informacje trudne do zweryfikowania. Nie zmienia to faktu, że z drugiej strony chyba nie da się jest kompletnie zignorować możliwego ujawnienia przede wszystkim pierwszych wycinków rozgrywki.

Po pokaźnym zestawie informacji odnośnie Dragon Age: Dreadwolf opublikowano fragment gameplayu ukazującego walkę oraz zrzuty ekranu mające rzekomo pochodzić z zamkniętych playtestów aktualnej wersji gry.

Pewien użytkownik zamieścił na Reddicie długie oświadczenie zawierające zestaw screenshotów oraz gif z fragmentem walki. Dziennikarze Insider Gaming zdają się być pewni, że wszystko to pochodzi z pewnego 20-minutowego playtestu, który miał się odbyć w przeciągu ostatnich tygodni. Jeśli to faktycznie prawda, mamy do czynienia z wczesną wersją alfa w całości rozgrywanej w kwaterze głównej Szarej Straży. Grywalną postacią jest tam elf z mieczem i tarczą, a tuż obok niego trzymają się krasnoludzka łotrzyca oraz inny wojownik. Użytkownik podejrzewa, że oba modele są najpewniej placeholderami, które nie doczekają finalnej wersji. Ogólnie rzecz ujmując, bohaterowie przebijają się przez oddziały mrocznych pomiotów, w trakcie pościgu zaś naciera na nich siejący spustoszenie w lokacji smok.

Cała sekwencja kończy się dotarciem do biblioteki i starciem twarzą w twarz z bestią. Zaznaczone jest również, że z racji swojej wczesnej wersji na materiale brakuje m.in. miejscami tekstur. Dragon Age: Dreadwolf miało zostać przedstawione przez twórców jako nawiązujący do stylu God of War od Santa Monica hack'n'slash w czasie rzeczywistym. Bazowe ataki łączone są w combosy, pojawia się też lista umiejętności oraz pasek, po wypełnieniu którego można uruchomić unikalną zdolność. Sam interfejs nieco przypomina nieco Inquisition, ale to akurat może ulec zmianie w późniejszych wersjach. Towarzyszom mamy jedynie wydawać ogólnikowe rozkazy, nie mogąc nimi kierować, lecz akurat playtest zablokował tę możliwość, więc nie można było tego zobaczyć w praktyce. Informator wychwala też poziom animacji. Cóż, pozostaje nam czekać na jakieś oficjalne informacje od deweloperów Bioware, które potwierdziłyby doniesienia.

Źródło: Insider Gaming