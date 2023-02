Premiera gry The Last of Us Part I w wersji PC została opóźniona. Producent nie chce podzielić losów Cyberpunka 2077

Ostatnio pisaliśmy o rosnącej popularności The Last of Us (zwłaszcza wydanego kilka miesięcy temu remake'a na PlayStation 5) za sprawą serialu HBO. Warto wspomnieć, że wraz z tym w górę wzbiła się sprzedaż pierwszej i drugiej części gry na najnowszej konsoli Sony. Zaobserwowano również powrót starszych fanów do produkcji. Dziś jednak dowiedzieliśmy się, że premiera wersji PC została przesunięta. Co stoi za opóźnieniem produkcji na komputery osobiste?

Premiera The Last of US Part I na PC została przesunięta. Produkcja na Steam Store pojawi się dopiero za kilka tygodni. Co stoi za opóźnieniem produkcji na komputery osobiste?

The Last of Us Part I zachwyca fabułą i grafiką po dziś dzień. Sony i Naughty Dog postanowili wypuścić jeszcze ładniejszą i bardziej dopracowaną wersję na PC, która ma zaskarbić serca nowym graczom. Jednak premiera planowana pierwotnie na 3 marca tego roku, została przesunięta o kilka tygodni. Producent postanowił dopieścić grę przed premierą i dogłębnie sprawdzić, czy wszystkie elementy są dopięte na przysłowiowy ostatni guzik. Nowa data premiery została zaplanowana na 28 marca tego roku. Czyżby producent postanowił dołożyć starań, aby na fali popularności serialu HBO nie podzielić losów Cyberpunka 2077?

Jak czytamy w powyższym oświadczeniu producenta: "Wiemy, że wielu z was wracało do historii, od której wszystko się zaczęło w The Last of Us Part I na konsoli PS5 i zdajemy sobie sprawę, że wielu z was było podekscytowanych możliwością przeżycia jej po raz pierwszy, kiedy pierwsza część gry ukaże się na PC. Dlatego chcemy mieć pewność, że wersja PC będzie w dniu premiery w jak najlepszej formie. Dodatkowe kilka tygodni pozwoli nam upewnić się, że ta wersja The Last of Us spełnia wasze i nasze standardy."

Źródło: Naughty Dog