Resident Evil 4 Remake - deweloperzy prezentują kolejny fragment gry. Oto potężny przeciwnik, którego w oryginale nie było

Ostatnio Capcom dzieli się coraz częściej materiałami ze zbliżającej się premiery remake'u jednej z najlepiej ocenianych odsłon Resident Evil. Jako że "czwórka" jest grą znacznie nowszą, nie czeka nas oczywiście aż tyle zmian względem oryginalnej wersji, co przy odkurzonych wersjach poprzedników. Mimo to pewne świeże pomysły się jednak pojawią. I wygląda na to, że nie jest ich wcale tak mało.

Game Informer zamieścił kilka minut wywiadu z dyrektorem artystycznym Hirofumim Nakaoką. Wśród materiałów rzucono światło na nowego przeciwnika, który nie pojawił się w oryginalnej wersji.

O nowej wersji Resident Evil 4 dowiedzieliśmy się już niemało. Dodatkowym źródłem informacji był ostatnio jeden z deweloperów studia, który opowiedział co nieco przede wszystkim o postaciach w grze. Nas oczywiście najbardziej interesowało rozwinięcie kwestii jednego z przeciwników, którego grafika pojawiła się już parę dni temu. To dość interesujący model potężnego osiłka dzierżącego młot i noszącego maskę z krowiej głowy. Jak zostało też zresztą rozpoznane na Twitterze, został on stworzony na bazie jednego z wcześniejszych szkiców koncepcyjnych oryginału, które ostatecznie nie zostały wykorzystane w finalnej wersji. Teraz możemy przyjrzeć się jego atakom w trakcie fragmentu gameplayu:

Pomiędzy przebitkami z rozgrywki Hirofumi Nakaoka nakreślił oczywiście więcej aspektów związanych z tytułem. Jedna rzecz jest istotna: twórcy nie próbują zmieniać zbyt wiele kluczowych elementów, starając się ewidentnie, by esencja Residenta pozostała bez zmian - np. w kontekście mieszania różnego rodzaju potworów z nieoczywistymi, ludzkimi przeciwnikami, na czele z ulubieńcem publiczności, czyli facetem z piłą. Dotąd część graczy zachodziła w głowę, czy nie pojawi się aby zbyt dużo materiałowych cięć, a tymczasem na razie jest dokładnie odwrotnie i nowe koncepty tylko dochodzą. To całkiem dobrze wróży projektowi.

Źródło: Game Informer